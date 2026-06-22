Crisis en la industria de defensa de EE. UU.: Northrop Grumman responde a la escasez de motores de cohetes

El Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) teme que la escasez de motores de cohetes de combustible sólido pueda convertirse en uno de los mayores obstáculos para aumentar la capacidad militar del país. Sin embargo, Northrop Grumman, uno de los mayores fabricantes del sector, sostiene que el problema no está en las capacidades de producción, sino en las deficiencias del sistema de adquisiciones estatales. Así lo informa Ixbt.com.

Un informe reciente del Center for Strategic and International Studies (CSIS) señaló la expansión de la producción de motores de combustible sólido como el principal «cuello de botella». Estas discusiones surgen en un momento en que la necesidad de armamento moderno de las fuerzas armadas de EE. UU. está aumentando drásticamente. Según ixbt.com, la dirección de Northrop Grumman afirmó estar dispuesta a aumentar la producción industrial, pero señaló que para ello se requieren garantías gubernamentales a largo plazo.

Inversiones y capacidades de producción

Según James Calberer, vicepresidente de la división de sistemas de propulsión de Northrop Grumman, la planificación presupuestaria anual y los contratos a corto plazo dificultan la inversión para los proveedores. No obstante, la empresa ha destinado más de 2.000 millones de dólares a programas de armamento y producción de motores en los últimos años, de los cuales la mitad se dedicó directamente a tecnologías de combustible sólido.

La empresa destaca que las capacidades actuales son suficientes para aumentar aún más la producción. Mientras que en 2024 Northrop Grumman produjo aproximadamente 13.000 motores de cohetes, planea elevar esta cifra a 25.000 unidades anuales para 2029. Además, existe la posibilidad de aumentar el volumen de producción de combustible sólido de los 13,6 millones de kg actuales a 22,7 millones de kg.

Innovaciones tecnológicas e importancia estratégica

Con el objetivo de acelerar la producción, la empresa está implementando el programa SMART Demo (Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator). Este proyecto está orientado a introducir nuevos materiales y tecnologías, lo que ha permitido reducir el tiempo desde la fase de diseño hasta las pruebas de 3 años a 12-18 meses.

En EE. UU., el mercado de motores de combustible sólido de tamaño grande y medio está controlado prácticamente por dos empresas: Northrop Grumman y Aerojet Rocketdyne, que forma parte de L3Harris Technologies. Esto significa que cualquier problema técnico o retraso en el sector tiene una importancia estratégica. Por ejemplo, Northrop Grumman también suministra los aceleradores para el cohete superpesado Space Launch System (SLS) del programa Artemis de la NASA para volver a la Luna.

Cabe señalar que la actividad de la empresa se ve afectada no solo por la demanda, sino también por cuestiones de seguridad técnica. A principios de este año, la Fuerza Espacial de EE. UU. suspendió temporalmente los vuelos del cohete Vulcan. Esto fue causado por un fallo relacionado con un acelerador fabricado por Northrop Grumman. Actualmente, la empresa trabaja con United Launch Alliance para solucionar estos problemas y restablecer los vuelos.