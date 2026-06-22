Alianza entre Samsung y OpenAI: más de 120 000 empleados migran a ChatGPT Enterprise

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Alianza entre Samsung y OpenAI: más de 120 000 empleados migran a ChatGPT Enterprise

Se ha firmado un importante acuerdo estratégico entre el gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics y OpenAI, líder en el campo de la AI. Según el contrato, Samsung proporcionará a más de 120 000 de sus empleados ChatGPT Enterprise Edition y la plataforma de programación Codex. Esto se considera uno de los contratos corporativos más grandes en la historia de OpenAI. Así lo informa Ixbt.com.

El nuevo sistema estará disponible primero para todos los empleados de Samsung Electronics en Corea del Sur y para los especialistas de la división Device Experience (DX) que operan en todo el mundo. Cabe señalar que, a finales de 2024, la empresa contaba con un total de 262 000 empleados, una parte significativa de los cuales podrá ahora utilizar capacidades avanzadas de AI en sus procesos laborales diarios.

Mejora de la eficiencia y cuestiones de seguridad

Según información de ixbt.com, el objetivo principal de implementar esta tecnología es aumentar radicalmente la eficiencia del trabajo en áreas como el desarrollo de software, el marketing, el diseño de productos y la producción. Se espera que los empleados utilicen ChatGPT para analizar datos, preparar borradores de documentos y trabajar rápidamente en soluciones creativas.

La empresa también ha prestado especial atención a la seguridad interna. La versión ChatGPT Enterprise se diferencia de la versión para usuarios comunes por un mayor nivel de protección de datos y privacidad. Esto es fundamental para grandes corporaciones como Samsung, ya que elimina el riesgo de filtración de datos corporativos confidenciales.

Nuevas capacidades de la plataforma Codex

La plataforma Codex, inicialmente conocida solo como una herramienta de creación de software, se ha convertido en un sistema universal. Ayuda no solo a los desarrolladores, sino también a los perfiles no técnicos a automatizar procesos de negocio. Según OpenAI, el número de usuarios de Codex ha superado los 5 millones por semana, y en Corea del Sur, esta cifra ha crecido casi un 800 % desde febrero.

Esta colaboración es un paso importante para que Samsung mantenga su competitividad en el mercado global. La integración de la AI en el flujo de trabajo acelerará la resolución de problemas complejos y la creación de productos innovadores. Esta experiencia podría servir de modelo para otras grandes marcas tecnológicas en el futuro.

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Abror Shuhratov
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