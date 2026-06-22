Problema grave en las tarjetas gráficas Sapphire RX 9070 XT: los cables de alimentación se derriten

Nuevos conflictos relacionados con fallos técnicos están surgiendo en el mercado de las tarjetas de vídeo modernas. Específicamente, los propietarios del modelo Sapphire RX 9070 XT Nitro+ han comenzado a quejarse de casos donde los cables de alimentación se derriten. Tales incidentes están llamando la atención de los expertos, ya que amenazan no solo el funcionamiento del dispositivo, sino también la seguridad de todo el sistema informático. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Un usuario checo encontró exactamente este problema en su sistema compuesto por un procesador Ryzen 7 9800X3D y una tarjeta de vídeo Sapphire RX 9070 XT Nitro+. Según sus palabras, mientras jugaba a Battlefield 6, el ordenador se congeló inesperadamente. Al revisar el sistema, se descubrió que el cable de alimentación estándar 12V-2x6 se había derretido y quemado en el punto de conexión.

Respuesta inesperada del servicio de garantía

El aspecto más polémico de esta situación es que el usuario recibió una respuesta inesperada cuando entregó la tarjeta de vídeo para reparación bajo garantía. Los técnicos probaron el dispositivo durante 48 horas y señalaron que la tarjeta de vídeo en sí estaba en buen estado, y que solo el cable adaptador estaba dañado. Como resultado, la empresa se negó a reemplazar el dispositivo y lo devolvió a su propietario.

La víctima señaló que el personal del centro de servicio ni siquiera revisó el cable original quemado incluido en el kit y no consideró necesario reemplazarlo por uno nuevo. Cabe destacar que este cable no pertenece a un fabricante tercero, sino que era el adaptador original de 3x8pin a 12V-2x6 incluido por Sapphire en la caja de la tarjeta de vídeo.

Según ixbt.com, este año se han registrado oficialmente al menos nueve casos similares relacionados con el modelo Sapphire RX 9070 XT Nitro+. Sin embargo, los expertos temen que las cifras reales puedan ser mucho más altas. El usuario afirma que todos los clips del cable estaban en su lugar y que estaba insertado hasta el fondo, lo que indica que el problema no es un error del usuario, sino un defecto de diseño.

Seguridad técnica y consecuencias

La tarjeta de vídeo Sapphire RX 9070 XT Nitro+ consume aproximadamente 280 W. El sistema del usuario tenía instalada una fuente de alimentación XPG Core Reactor II VE de 750 W, la cual se considera suficiente para soportar esta carga. A pesar de ello, la alta temperatura en la parte del conector provocó que el plástico se derritiera. Casos como este deben servir de advertencia para los ensambladores de PC de alto rendimiento.

Hasta el momento, la empresa Sapphire no ha emitido ninguna declaración oficial sobre este problema generalizado. Los expertos recomiendan a los usuarios de tarjetas de vídeo de alta potencia lo siguiente:

Verificar regularmente que los cables de alimentación estén firmemente y completamente insertados en el conector;

Asegurarse de que no haya dobleces pronunciados en la parte de conexión del cable;

Desconectar inmediatamente la alimentación si se percibe un olor inusual o un sobrecalentamiento fuerte en el sistema.

Este incidente ha puesto nuevamente en la agenda la cuestión de la protección de los derechos del consumidor entre los fabricantes de tarjetas de vídeo y los centros de servicio. Si el fallo fue causado por un accesorio del kit de fábrica, el consumidor se considera con derecho a una compensación completa.