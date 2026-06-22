Regalo inesperado para los propietarios del Samsung Galaxy A24: llega la actualización One UI 8.5

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha presentado una sorpresa para uno de sus smartphones económicos, el modelo Galaxy A24. Mientras muchos usuarios y expertos dudaban que este dispositivo recibiera nuevo software, la compañía ha comenzado a distribuir la versión final de la interfaz One UI 8.5 para el Galaxy A24. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, la actualización inicial apareció en los dispositivos destinados al mercado de Corea del Sur con el índice SM-A245N. Este paquete de firmware, lanzado bajo el número A245NKSU9FZF1, tiene un tamaño de aproximadamente 2,4 GB. Esto significa que se recomienda a los usuarios asegurarse de tener suficiente espacio en la memoria del dispositivo y utilizar una red Wi-Fi estable antes de descargar la actualización.

Nuevas capacidades y cambios visuales

La capa One UI 8.5 está basada en el sistema operativo Android 16 QPR2, que no solo aumenta la seguridad del sistema, sino que también incluye una serie de cambios visuales que mejoran radicalmente la experiencia del usuario. Específicamente, los diseñadores de Samsung han rediseñado los efectos de transparencia y desenfoque (blur) de la interfaz, lo que otorga un aspecto moderno al menú y al panel de notificaciones.

Funcionalmente, también se han añadido varias novedades útiles. Ahora, los usuarios del Galaxy A24 podrán realizar grabaciones parciales de la pantalla. Esta función es muy conveniente ya que permite grabar en vídeo solo la aplicación o el área necesaria, en lugar de toda la pantalla. Asimismo, el rendimiento general y la estabilidad del sistema han sido optimizados significativamente.

Esta noticia tiene una importancia especial para los usuarios de Uzbekistán, ya que el modelo Galaxy A24 es muy popular en el mercado de smartphones del país debido a su precio asequible y fiabilidad. Aunque por ahora la actualización solo esté disponible en Corea del Sur, se espera que llegue a los dispositivos de Asia Central, incluido Uzbekistán, en los próximos días.

Cabe destacar que el Galaxy A24 no había sido confirmado oficialmente durante mucho tiempo en la lista de dispositivos que recibirían la actualización One UI 8.5. Este paso de Samsung demuestra un fortalecimiento de su política de soporte para los dispositivos de los segmentos medio y bajo. Para comprobar la actualización, basta con ir a la sección "Actualización de software" en los ajustes del smartphone.