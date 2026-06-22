Comienza el despliegue de la actualización One UI 8.5 para smartphones Samsung Galaxy

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha iniciado una nueva fase de despliegue masivo de su capa de personalización One UI 8.5. Esta actualización de software se ofrece no solo para los dispositivos insignia, sino también para los modelos de gama media y económica muy populares entre los usuarios. Este paso demuestra la continuidad de la estrategia de la compañía en cuanto al soporte de software a largo plazo para sus dispositivos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información proporcionada por el reconocido insider Tarun Vats, el modelo Samsung Galaxy A56 ha comenzado a recibir la actualización One UI 8.5 en Europa. Este firmware, que incluye los parches de seguridad de junio, se ha lanzado bajo el número A566BXXSBCZF5. Actualmente, esta actualización ya está disponible para su descarga para varios usuarios de la región.

Modelos económicos y expansión global

Al mismo tiempo, Samsung no olvidó el Galaxy A15 4G, uno de sus modelos más asequibles. En Corea del Sur, se ha lanzado oficialmente la actualización A155NKSU9DZF1 para este modelo. Normalmente, el fabricante prueba el nuevo software primero en su mercado interno y luego lo lanza al mercado global, incluidos los países de Asia Central como Uzbekistán, en un plazo de unas pocas semanas.

Según el medio ixbt.com, esta actualización está orientada a mejorar la estabilidad del sistema y corregir vulnerabilidades de seguridad. La versión One UI 8.5 garantiza que la interfaz de usuario funcione de manera más fluida y optimiza la eficiencia energética. Esto es especialmente importante para dispositivos económicos con recursos limitados como el Galaxy A15.

Planes futuros y expectativas de One UI 9

Samsung no solo está actualizando las versiones actuales, sino que también está sentando las bases para cambios importantes en el futuro. Se ha informado que se está trabajando paralelamente en la versión One UI 9 Beta 3. Se dice que se han corregido varios errores graves reportados por los usuarios, lo que indica un mayor enfoque de la empresa en la calidad del software.

Para los usuarios de Samsung en Uzbekistán, se espera que esta actualización aparezca en los próximos días en la sección "Actualización de software" de los ajustes del smartphone. Los expertos recomiendan que la carga del dispositivo sea de al menos el 50% y que esté conectado a una red Wi-Fi estable antes de instalar la actualización. Dado que Tarun Vats predijo anteriormente con precisión las fechas de lanzamiento de los modelos Galaxy S24 y Galaxy S25, su información sobre One UI 8.5 se considera fiable.