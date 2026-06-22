Presentado el Honor X80 Pro Max: resistente a caídas de 20 metros y servicio gratuito

La compañía Honor ha causado un verdadero revuelo en el mercado de los smartphones. El nuevo modelo Honor X80 Pro Max sorprende a los expertos del sector no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su nivel de durabilidad sin precedentes y sus condiciones de garantía. Este dispositivo se ha convertido en el primer smartphone del mundo en ofrecer a los usuarios la sustitución totalmente gratuita de la pantalla durante dos años. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Normalmente, las grandes marcas ofrecen una garantía de un año o un servicio de reparación gratuita única para sus flagships. Sin embargo, Honor ha duplicado este plazo en su nuevo modelo perteneciente al segmento medio y asequible. Este paso demuestra la confianza de la empresa en la solidez de su producto.

Tecnología espacial y robustez inigualable

El chasis y la pantalla del Honor X80 Pro Max están ensamblados mediante un adhesivo estructural de alta resistencia de grado aeroespacial. Esta tecnología aumenta significativamente la resistencia del dispositivo a los impactos. Además, el smartphone implementa un nuevo sistema de protección total contra impactos, capaz de reducir la presión externa y la carga del golpe en un 82 %.

Los resultados de las pruebas realizadas por la empresa son asombrosos. El dispositivo no sufre daños incluso al caer desde una altura de 3 metros sobre una superficie dura. En pruebas extremas realizadas en condiciones reales, el Honor X80 Pro Max no sufrió daños ni en su panel frontal ni en el posterior, incluso al ser lanzado desde una altura de 20 metros.

Pantalla y especificaciones técnicas

Según información de ixbt.com, el smartphone está equipado con un panel OLED plano de 6,8 pulgadas. La resolución de la pantalla es de 2788 x 1280 píxeles y la frecuencia de actualización es de 120 Hz. Para evitar la fatiga ocular, se ha implementado un control PWM de alta frecuencia de 3840 Hz. Lo más sorprendente es que el brillo máximo (pico) de la pantalla puede alcanzar los 10 000 nits.

Otro aspecto distintivo del dispositivo es su batería. El Honor X80 Pro Max está equipado con una batería masiva de 11 000 mAh. Este es uno de los valores más altos entre los smartphones modernos, lo que permite al usuario trabajar durante varios días con una carga activa.

En conclusión, se puede decir que Honor, con su nuevo modelo, no solo establece nuevos estándares en la carrera de la potencia y la velocidad, sino también en cuanto a servicio gratuito y durabilidad física. Si surge un problema con la pantalla en un plazo de dos años, el usuario podrá sustituirla por una nueva sin costes adicionales.