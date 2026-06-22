AMD restablece una función crucial en los procesadores Ryzen 9000 tras las quejas de los usuarios

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AMD restablece una función crucial en los procesadores Ryzen 9000 tras las quejas de los usuarios

Tras fuertes críticas de los usuarios, AMD ha decidido restablecer la función Transparent Secure Memory Encryption (TSME) en los procesadores de escritorio de la serie Ryzen 9000. Esta tecnología permite el cifrado de la memoria a nivel de hardware y aumenta significativamente la seguridad del sistema. Anteriormente, la empresa había eliminado esta función en el firmware AGESA 1.2.7.0 sin previo aviso. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La tecnología TSME fue introducida por AMD hace más de diez años y sirve para cifrar automáticamente los datos almacenados en la memoria RAM. Este mecanismo juega un papel fundamental, especialmente para protegerse contra atacantes con acceso físico al ordenador. Específicamente, protege contra los ataques de «arranque en frío» (cold boot) que intentan leer el contenido de la memoria después de apagar el equipo.

El problema fue detectado primero por Ben Kilpatrick, un entusiasta de Linux. Al probar un nuevo sistema basado en el Ryzen 7 9700X en abril, notó que la función de cifrado de memoria había desaparecido. Kilpatrick contactó a los ingenieros de MSI y AMD durante varios meses para intentar aclarar la situación. Según ixbt.com, inicialmente los representantes de la empresa evitaron dar una respuesta clara.

Equilibrio entre seguridad y marketing

Durante las comunicaciones con los representantes de MSI, se reveló que la función TSME estaba oficialmente destinada solo a los procesadores de la línea Ryzen PRO; aunque los modelos Ryzen estándar y las placas base soportan técnicamente esta función, estaba restringida. Esto provocó una ola de descontento entre los usuarios. Muchos acusaron a AMD de limitar artificialmente la seguridad de los usuarios comunes para mantener las ventajas de la serie profesional.

Bajo la presión pública, AMD finalmente admitió que esta opción estaba disponible en los procesadores Ryzen 9000 del segmento de consumo, pero que fue eliminada en una de las últimas actualizaciones. En su declaración, la empresa afirmó que la decisión de restablecer la función se tomó «basándose en los valiosos comentarios de la comunidad». Esto demuestra una vez más la rapidez con la que los gigantes tecnológicos deben adaptarse a las demandas de los usuarios.

Cabe destacar que AMD sigue considerando la tecnología TSME como un elemento de seguridad fundamental de la línea Ryzen PRO. El funcionamiento de esta función está garantizado en la serie profesional y se mantendrá en el futuro. Para los usuarios estándar, esta capacidad se restaurará mediante una actualización de BIOS que se lanzará en julio. Los usuarios podrán obtener esta capa de protección adicional actualizando sus sistemas.

En conclusión, los propietarios de Ryzen 9000 no tendrán que renunciar a una seguridad adicional. La actualización del BIOS garantiza no solo la estabilidad del sistema, sino también la integridad de los datos. Que empresas como AMD reconozcan sus errores y restablezcan funciones sirve para fortalecer la confianza de los usuarios en la marca.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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