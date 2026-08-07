Presentado el Huawei Watch GT 7 Pro: 21 días de autonomía y nuevas funciones

Huawei presentó oficialmente su smartwatch de nueva generación, el Huawei Watch GT 7 Pro. Según ixbt.com, el dispositivo conserva casi por completo el hardware de la generación anterior, pero incorpora importantes mejoras de diseño y software. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo gadget cuenta, como es habitual, con una resistente caja de titanio, cristal de zafiro de alta calidad y una cubierta trasera de cerámica. Además, el fabricante amplió la paleta de colores del reloj y enriqueció la versión plateada con detalles verdes o amarillos. Para mejorar la comodidad durante el uso diario, también rediseñó las correas incluidas.

Características técnicas y pantalla

El smartwatch incorpora una brillante pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y un brillo máximo de 3000 nit. Esto permite leer cómodamente la información incluso bajo la luz directa del sol. La caja ofrece protección contra el agua de 5ATM.

Una de las principales ventajas del dispositivo es su impresionante autonomía. Según el fabricante, el reloj puede funcionar hasta 21 días con una carga mínima, hasta 12 días con un uso normal y hasta 7 días con el modo Always-On Display activado de forma permanente.

Seguimiento de la salud y los modos deportivos

El Huawei Watch GT 7 Pro incorpora un completo conjunto de sensores para controlar la salud. El reloj puede medir la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre (SpO2) y la temperatura de la piel, además de admitir la grabación de un ECG (electrocardiograma).

El modo Pro Ski, destinado a los aficionados al esquí alpino, permite controlar las cargas máximas (G), registrar la ruta y orientarse en las estaciones de esquí.

Se han ampliado los modos deportivos para ciclistas, golfistas y corredores, con estadísticas más completas.

Para completar sus prestaciones, el dispositivo incluye Bluetooth 6.0, GPS y NFC, además de un altavoz y un micrófono integrados.

Actualmente, el Huawei Watch GT 7 Pro está disponible en el mercado chino por 2688 yuanes, aproximadamente 399 dólares estadounidenses. La empresa todavía no ha informado cuándo llegará este reloj al mercado internacional.