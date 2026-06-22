Turquía al borde de la energía nuclear: finalizado el primer bloque de la central de Akkuyu

Turquía está más cerca que nunca de poner en marcha su primera central nuclear. La corporación estatal rusa Rosatom anunció que los trabajos de construcción del primer bloque energético de la central de Akkuyu han finalizado por completo. Este evento marca el inicio de una nueva era para el sistema energético turco y representa un paso estratégico hacia la independencia energética del país. Así lo informa Ixbt.com.

Según Aleksey Likhachev, director general de Rosatom, el proyecto ha entrado en la fase final previa a su puesta en servicio. Se han iniciado las pruebas hidráulicas en frío del reactor en el primer bloque. Se espera que este proceso concluya en las próximas semanas, tras lo cual la central pasará a las operaciones de puesta en marcha y ajuste.

Preparación tecnológica y pruebas

Hasta la fecha, se han realizado con éxito diversas tareas tecnológicas importantes en el bloque. En particular, se ha finalizado el montaje del reactor y se han cargado simuladores de elementos calefactores. Asimismo, se han instalado el bloque de tuberías de protección y la parte superior del reactor, dejando el dispositivo totalmente listo para los procesos de prueba en frío y en caliente.

Likhachev comparó el estado actual del proyecto con los últimos cien metros de un maratón. Destacó que todos los principales trabajos de construcción y montaje han quedado atrás y que ahora la atención se centrará en verificar la seguridad y la estabilidad de los sistemas. Esta etapa será la base para que la central funcione de manera segura durante décadas.

Formación de personal y alcance del proyecto

El proceso de formación y selección del personal para gestionar la central se lleva a cabo paralelamente. Según ixbt.com, se ha constituido una plantilla de 1 930 personas para el servicio del primer bloque. Cabe destacar que más del 40 % de la fuerza laboral está compuesta por ciudadanos turcos, lo que evidencia la creación de nuevos empleos de alta tecnología en el país.

El proyecto de la central de Akkuyu consta de cuatro bloques energéticos con una capacidad de 1200 MW cada uno. Están equipados con reactores VVER de generación III+, desarrollados por Rusia. Esta tecnología se distingue por cumplir plenamente con los estándares de seguridad modernos.

El proyecto se implementa bajo el modelo «Build-Own-Operate» (Construir-Poseer-Operar). Esto significa que Rosatom no solo construye la central, sino que también mantiene la propiedad y el derecho de explotación. Para Turquía, este proyecto no es solo una fuente de energía eléctrica, sino un factor clave para convertirse en un centro energético regional.