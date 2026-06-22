Honor presenta el smartphone ultra resistente X80 Pro Max: batería de 11 000 mAh y récord

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Honor presenta el smartphone ultra resistente X80 Pro Max: batería de 11 000 mAh y récord

La marca Honor, consolidada en el mercado de los smartphones, ha presentado oficialmente su nuevo dispositivo resistente de nivel flagship: el Honor X80 Pro Max. Este smartphone llama la atención del mundo tecnológico no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su récord absoluto de autonomía. La característica principal del dispositivo es su batería de enorme capacidad. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, el Honor X80 Pro Max está equipado con una batería de 11 000 mAh. El fabricante destaca que el dispositivo entró en el Libro Guinness de los Récords al funcionar ininterrumpidamente durante 26 horas, 8 minutos y 34 segundos en modo de transmisión en vivo. Este indicador es un resultado sin precedentes para los smartphones modernos. Además, admite carga rápida de 90 W y carga inversa de 27 W.

Nuevo procesador y protección reforzada

El smartphone funciona sobre el nuevo procesador Snapdragon 6 Gen 5 y viene equipado con la capa MagicOS 10.0 basada en Android 16. Gracias a la arquitectura Honor Hummingbird 2.0, se garantiza un funcionamiento estable del sistema durante seis años. Esto permite a los usuarios utilizar el dispositivo durante un largo periodo sin necesidad de actualizaciones constantes.

En cuanto a durabilidad, el Honor X80 Pro Max aspira a ser inigualable en su categoría. El dispositivo cuenta con protección contra el polvo y el agua bajo el estándar IP69K, resistiendo inmersiones hasta 10 metros de profundidad. Asimismo, no sufre daños al caer sobre una superficie dura desde una altura de 3 metros, lo cual está certificado por la etiqueta SGS Gold Label.

Pantalla y capacidades multimedia

El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,8 pulgadas y resolución 1,5K (1280 × 2788 píxeles). La frecuencia de actualización de la pantalla es de 120 Hz y el brillo máximo alcanza un nivel récord de 10 000 nits. Los marcos alrededor de la pantalla miden solo 1,3 mm, cumpliendo totalmente con los requisitos de diseño moderno.

Otras especificaciones técnicas del smartphone incluyen:

  • Cámara principal: sensor de 50 megapíxeles;
  • Módulos adicionales: chip NFC, puerto IR (para control remoto) y altavoces estéreo;
  • Dimensiones: grosor de 8,08 mm, peso de 203 gramos;
  • Opciones de memoria: desde 8/128 GB hasta 12/512 GB.
Honor ha seguido una política de precios bastante liberal. En el mercado chino, el precio inicial del dispositivo comienza en 295 dólares estadounidenses, mientras que la versión más alta se valora en 415 dólares. Si este modelo llega oficialmente al mercado de Uzbekistán, se espera que sea popular entre personas con un estilo de vida activo y viajeros por su resistencia y larga duración de batería.

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Abror Shuhratov
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