Five Eyes advierte: la IA podría paralizar al Estado y a las empresas

Five Eyes (EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), considerada la alianza de inteligencia más influyente del mundo, ha emitido una declaración conjunta sobre los graves riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Según las previsiones de los servicios de inteligencia, los modelos de IA de nueva generación que surgirán en los próximos meses podrían sentar las bases para ciberataques capaces de paralizar completamente las estructuras estatales y los grandes sistemas empresariales. Así lo informa Ixbt.com.

Los expertos señalan que las tecnologías de IA modernas están reduciendo drásticamente la barrera de conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo ciberataques. Ahora, incluso hackers sin experiencia pueden aumentar varias veces la velocidad, el alcance y la complejidad de los ataques mediante algoritmos complejos. Esto convierte la cuestión de la ciberseguridad de una simple tarea técnica en un elemento fundamental de la seguridad nacional y la estabilidad económica.

Riesgos sistémicos y enfoque estratégico

Las agencias de inteligencia insisten en que la lucha contra las ciberamenazas no debe seguir siendo solo tarea de los especialistas en IT. Hoy en día, la ciberestabilidad es un problema sistémico que debe abordarse a escala de toda la sociedad y las organizaciones. Esto se debe a que se espera que los ataques realizados mediante IA no solo afecten a ordenadores individuales, sino también a infraestructuras críticas, cadenas de suministro y mecanismos de gestión estatal.

Según Ixbt.com, los ciberriesgos se evalúan ahora como un factor que afecta directamente la confianza del mercado y la viabilidad de los negocios. Mientras que anteriormente los peligros de la inteligencia artificial se discutían teóricamente, los expertos de Five Eyes han comenzado a hablar de escenarios concretos y amenazas reales a corto plazo.

Contexto político y restricciones

Ante estas advertencias, surge la cuestión de limitar el acceso a modelos de IA avanzados, específicamente a los desarrollos de la compañía Anthropic. Anteriormente, circularon noticias sobre decisiones para restringir el uso de ciertos sistemas por parte de usuarios extranjeros por razones de seguridad nacional. Tales medidas se ven como una forma de garantizar la seguridad en la carrera tecnológica.

Estas advertencias también son de suma importancia para países en rápido proceso de digitalización como Uzbekistán. Aumentar la resiliencia de los servicios estatales y del sistema financiero frente a ciberataques realizados mediante modelos de IA, la formación de personal y la modernización de los sistemas de defensa siguen siendo tareas estratégicas. Los expertos subrayan que, junto con los beneficios de la inteligencia artificial, es necesario estar preparados para enfrentar su versión armada.