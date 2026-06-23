Gran actualización para las cerraduras inteligentes de Huawei: presentado HarmonyOS 6.1

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Gran actualización para las cerraduras inteligentes de Huawei: presentado HarmonyOS 6.1

En el mundo de las tecnologías modernas, no solo los smartphones o las computadoras, sino también los electrodomésticos requieren actualizaciones de software regulares. Huawei ha anunciado una actualización importante del sistema para su cerradura inteligente Huawei M2. El dispositivo ahora ha migrado al sistema operativo HarmonyOS 6.1, lo que lleva su eficiencia operativa a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, el objetivo principal de la actualización es aumentar la estabilidad del dispositivo y perfeccionar las funciones de seguridad. Los ingenieros de Huawei han revisado los algoritmos internos del sistema para crear la máxima comodidad para los usuarios en el uso diario.

Escáner de huellas dactilares y estabilidad del sistema

Uno de los cambios más importantes de la actualización es la mejora fundamental del algoritmo de reconocimiento de huellas dactilares. Como resultado, la velocidad de funcionamiento del escáner ha aumentado significativamente y la precisión de la identificación ha alcanzado un nivel superior. Esto garantiza un funcionamiento estable, especialmente cuando el sensor se utiliza durante largos periodos.

Asimismo, se han optimizado los procesos lógicos de gestión de la cerradura. Los desarrolladores destacan que esto reduce la probabilidad de bloqueos del sistema o errores en diversos escenarios de uso. Se garantiza el funcionamiento continuo y sin errores del dispositivo en modo 24/7.

Notificaciones e integración con Smart Life

El nuevo software también presta especial atención al sistema de notificaciones y señales sonoras. Ahora, la función de «modo silencioso» es más inteligente: las operaciones básicas pueden realizarse sin sonido, pero las alertas importantes no pasan desapercibidas.

Entre ellas, los mensajes críticos como el nivel bajo de batería o las actualizaciones del sistema se envían inmediatamente a la aplicación Smart Life en el smartphone del usuario. Esto amplía aún más la capacidad de controlar la seguridad del hogar a distancia.

En el mercado de Uzbekistán, los gadgets del ecosistema de hogar inteligente de Huawei son cada vez más populares. Estas actualizaciones demuestran una vez más que el concepto de «hogar inteligente» es un símbolo no solo de comodidad, sino también de seguridad y fiabilidad de alto nivel. Los propietarios de Huawei M2 pueden descargar la actualización a través de la aplicación Smart Life.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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