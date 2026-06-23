Novedad para los fans del béisbol: Ribbie transforma los juegos al formato retro de 8 bits

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Novedad para los fans del béisbol: Ribbie transforma los juegos al formato retro de 8 bits

La fusión de las tecnologías modernas y la estética retro ofrece una experiencia completamente nueva para seguir las transmisiones deportivas. El proyecto Ribbie, creado por el desarrollador Eric Brownrout, convierte los datos de la Major League Baseball (MLB) en tiempo real en una transmisión con apariencia de juegos de arcade de 8 bits. Esta plataforma ofrece a los aficionados al béisbol un entorno visualmente rico e interesante en lugar de aburridas tablas estadísticas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

La base del proyecto Ribbie está integrada con la interfaz de datos abiertos de la MLB (StatsAPI), que anima cada golpe, movimiento y resultado en formato pixel-art. En una entrevista con TechCrunch, Brownrout destacó que la idea del proyecto comenzó con la creación de un logotipo de pixel-art del jugador Kyle Schwarber para su propio equipo de fantasy baseball. Posteriormente, se dio cuenta de que este estilo podía aplicarse a todo el proceso del juego.

Un mundo visual creado con ayuda de AI

Las herramientas modernas de AI jugaron un papel decisivo en la ejecución de este complejo proyecto en poco tiempo. Brownrout utilizó ampliamente herramientas como Claude Code y Codex durante el desarrollo. Según él, el proceso de programación, que normalmente requeriría meses, se completó en unos pocos fines de semana con la ayuda de la AI. Esto fue especialmente útil en la creación de los personajes (sprites) y las imágenes de los estadios.

El usuario que visita el sitio de Ribbie se siente como si estuviera en una sala de juegos arcade de los años 90. La interfaz permite seleccionar los juegos de la MLB que se están llevando a cabo en ese momento. Los usuarios pueden seguir el juego a través de un televisor en un hotel virtual o en pantalla completa. Se han creado diseños de pixel-art específicos para cada estadio y jugador, lo que hace que el proceso sea mucho más atractivo que servicios como ESPN Gamecast.

La plataforma no solo tiene una apariencia atractiva, sino que también es muy rica funcionalmente. Los usuarios pueden ver claramente el marcador, quién está lanzando (pitcher) o quién está bateando (hitter). Dado que todos los datos provienen de fuentes oficiales de la MLB, se garantiza la precisión y rapidez de la información.

Recientemente se añadió una nueva función para los fans del fantasy baseball. Ahora, los usuarios pueden ingresar la composición de sus equipos y seguir los resultados de sus jugadores en tiempo real en formato retro. Innovaciones como esta abren nuevas formas entretenidas de consumir datos analíticos deportivos.

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