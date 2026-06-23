El mercado de componentes de memoria se dispara: los precios seguirán subiendo hasta 2028

En el mercado tecnológico global, se espera que los precios de los componentes de memoria (DRAM y NAND) aumenten a niveles sin precedentes en los próximos meses y años. Un nuevo informe de los analistas del banco de inversión Jefferies Financial Group, con sede en Nueva York, indica que la segunda mitad de este año representará un desafío financiero serio para consumidores y fabricantes. Esta tendencia afectará no solo a los componentes de PC, sino también a los smartphones y equipos de servidor. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de Jefferies, el precio de los chips de memoria podría saltar entre un 40% y un 50% en el tercer trimestre de este año en comparación con el trimestre anterior. Para el cuarto trimestre, se espera un crecimiento adicional del 30% al 40%. Este aumento abrupto provocará un incremento en el costo de producción de los dispositivos tecnológicos y un encarecimiento de los productos finales en el comercio minorista. En el mercado de Uzbekistán, estas fluctuaciones globales se sentirán claramente en los precios de la tecnología importada.

Escasez a largo plazo y pronóstico de precios

Los expertos señalan que el ritmo de crecimiento de los precios no se limitará solo al año en curso. Se pronostica que durante 2027 el aumento anual de los precios estará entre el 40% y el 45%. Los analistas de Jefferies afirman que el mercado podría estabilizarse ligeramente recién en 2028. Hasta entonces, la demanda seguirá superando a la oferta.

Aletheia Capital, una importante empresa de investigación independiente de Asia, también respalda estos pronósticos. Aunque Aletheia ha sido más cautelosa al estimar un crecimiento del 30% para el tercer trimestre, ambas organizaciones coinciden en un punto: la situación crítica del mercado de memorias no encontrará solución hasta 2028. Esto significa que no tiene sentido esperar chips de memoria baratos durante los próximos cuatro años.

Capacidades de producción y nuevas tecnologías

Aunque se espera una bajada de precios en 2028, esta será muy modesta, aproximadamente entre un 15% y un 20%. Esto se explica por la expansión gradual de las capacidades de producción global. Por ahora, los fabricantes centran todos sus esfuerzos en las tecnologías de nueva generación. Por ejemplo, Samsung Electronics anunció recientemente el desarrollo de la solución Universal Flash Storage (UFS) 5.0, la más rápida de la industria.

En conclusión, el desarrollo de los sistemas de AI y la necesidad de procesamiento de datos a alta velocidad están elevando la demanda de chips de memoria a niveles récord. Para los consumidores, esta es una señal seria de que deben estar preparados para el aumento de precios de los nuevos gadgets y componentes de PC. En los próximos años, los dispositivos de memoria se convertirán en uno de los componentes más caros del costo de los productos tecnológicos.