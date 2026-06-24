Gracias a Anthropic, Menlo Ventures recauda un récord de 3.000 millones de dólares

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Gracias a Anthropic, Menlo Ventures recauda un récord de 3.000 millones de dólares

Las apuestas por las tecnologías de inteligencia artificial (AI) en el mercado del capital riesgo empiezan a dar sus frutos. Menlo Ventures, una de las firmas de inversión más prestigiosas del mundo, anunció la recaudación de un nuevo fondo de 3.000 millones de dólares, el más grande en sus 50 años de historia. La inversión audaz de la firma en la startup Anthropic se señala como el factor principal de este éxito. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según datos de Bloomberg, la participación de Menlo Ventures en el proyecto Anthropic se valora actualmente en unos 14.000 millones de dólares. Esta cifra podría pasar a la historia como una de las operaciones más rentables del mercado de capital riesgo. En su momento, la empresa asumió un gran riesgo al apostar todos sus recursos por el creador de este modelo.

Del riesgo a las ganancias masivas

A principios de 2024, Menlo Ventures lideró la ronda de inversión serie D de Anthropic, destinando 750 millones de dólares. En aquel momento, este paso generó dudas, ya que el mercado de capital riesgo aún no se había recuperado totalmente de la crisis post-pandemia. Sin embargo, Anthropic, fundada por los ex investigadores de OpenAI Dario Amodei y Daniela Amodei, creció más rápido de lo esperado.

Según escribe TechCrunch, Menlo Ventures utilizó un vehículo de propósito especial (SPV) para recaudar estos fondos. Este método permitió combinar fondos de diversas fuentes para una sola transacción importante. Como resultado, el valor de mercado de Anthropic subió a 18.400 millones de dólares en poco tiempo, generando grandes beneficios para los inversores.

El fondo Anthology y planes futuros

Sin limitarse a una sola empresa, Menlo Ventures también lanzó un fondo especial de 100 millones de dólares llamado Anthology, en colaboración con Anthropic. Actualmente, el capital de este fondo ha alcanzado los 250 millones de dólares y apoya a más de 60 startups de AI prometedoras. Entre estos proyectos se encuentran startups vendidas con éxito como Graphite y Astrix Security.

El portafolio de la empresa cuenta hoy con las nuevas estrellas del campo de la inteligencia artificial:

  • OpenRouter — plataforma que unifica diversos modelos de AI;
  • Higgsfield — sistemas de creación de video;
  • Lovable y OpenEvidence — soluciones de AI especializadas;
  • Legora — herramientas de análisis de datos.
Para los entusiastas de la tecnología y los inversores, estas noticias demuestran cuán prioritaria es la dirección de la AI en el mercado global. Los modelos Claude presentados por Anthropic son vistos actualmente como el principal competidor del sistema ChatGPT, y la confianza de grandes actores como Menlo Ventures está definiendo el futuro de estas tecnologías.

Hoy en día, Menlo Ventures sirve no solo como inversor, sino como un eslabón importante en la formación del ecosistema de AI. Se espera que su nuevo fondo de 3.000 millones de dólares se oriente a descubrir a los gigantes tecnológicos de la próxima generación.

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