El revuelo en torno a la GeForce RTX 5090, considerada el procesador gráfico más reciente y potente de NVIDIA, ya no se debe a su rendimiento, sino a sus graves defectos técnicos. Poco después de su lanzamiento al mercado, aumentan los casos de fusión del conector de alimentación de 16 pines 12V-2x6. Así lo informa Ixbt.com en una noticia .

El siguiente fallo grave no ocurrió en un usuario común, sino en la redacción de la prestigiosa publicación Club386. Según informa Ixbt.com, durante el proceso de prueba, el conector de alimentación de una GeForce RTX 5090 Founders Edition quedó totalmente inutilizado debido al sobrecalentamiento. Lo más lamentable es que, esta vez, no solo se dañaron la tarjeta gráfica y el cable, sino también la propia fuente de alimentación.

El incidente en la redacción y detalles técnicos

Los periodistas de Club386 señalan que no cometieron ningún error al montar el sistema. La tarjeta gráfica estaba conectada directamente a través de un cable 12V-2x6 estándar a una fuente Be Quiet Dark Power 13 de 1000 W. A pesar de que no se utilizaron adaptadores ni extensiones adicionales, el conector se fundió bajo una carga elevada, dejando también inservible el puerto correspondiente de la fuente de alimentación.

Tras este incidente, NVIDIA reemplazó la tarjeta gráfica bajo garantía. Sin embargo, los representantes de la publicación afirmaron que es inaceptable que exista un problema tan fundamental en un dispositivo tan costoso y tecnológicamente avanzado. En su opinión, el diseño del nuevo estándar de 16 pines aún no cumple plenamente con los requisitos de seguridad.

¿Es el problema de carácter sistémico?

Este no es el primer caso relacionado con la GeForce RTX 5090. Anteriormente, el conocido tecnobloguero Daniel Owen también había informado haber enfrentado el mismo problema. En su caso, se utilizó un adaptador especial que convertía cuatro conectores de 8 pines en uno de 12V-2x6. Club386 y otros expertos instan a NVIDIA a reconocer abiertamente las deficiencias de este conector y a trabajar en una solución más segura.

En un momento en que la demanda de componentes informáticos de alto rendimiento también está creciendo en el mercado de Uzbekistán, tales noticias deben servir de advertencia para los gamers locales y editores profesionales. Al instalar dispositivos que requieren una potencia muy alta como la GeForce RTX 5090, se recomienda prestar especial atención a que el cable esté firmemente insertado hasta el final y que no esté doblado bruscamente.

Hasta ahora, NVIDIA no ha emitido ninguna declaración oficial sobre estos problemas, pero la confianza de los usuarios en el estándar 12V-2x6 sigue disminuyendo. Si la empresa no encuentra y soluciona la raíz del problema pronto, esto podría afectar seriamente las ventas de las tarjetas gráficas insignia y la reputación de la marca.