La startup Agility Robotics, líder en el campo de la tecnología de robots humanoides, anunció su salida al mercado de valores mediante una fusión con la compañía de adquisición con propósito especial (SPAC) Churchill Capital Corp XI. Como resultado de este acuerdo, el valor de mercado de la empresa se estima en aproximadamente 2.500 millones de dólares. Este paso demuestra que el potencial comercial en el sector de la robótica ha alcanzado un nuevo nivel. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

Se espera que la transacción permita a la empresa recaudar más de 620 millones de dólares. Aproximadamente 200 millones de dólares de estos fondos serán aportados por inversores institucionales nuevos y existentes. Agility Robotics es mundialmente conocida por su robot bípedo Digit, que actualmente se utiliza en sistemas de almacenes y logística.

Digit v5: Nueva generación de robots y capacidad de producción

La empresa planea destinar el capital recaudado a la producción masiva de sus robots Digit v5 de nueva generación. Actualmente, se han recibido pedidos plurianuales por más de 300 millones de dólares para este modelo. Según Agility Robotics, más de 30 grandes clientes están estudiando la posibilidad de implementar estos robots a gran escala en sus operaciones.

Actualmente, los robots Digit operan con éxito en nueve instalaciones principales, incluyendo gigantes como Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada y Mercado Libre. El apoyo de gigantes tecnológicos como Amazon, NVIDIA y SoftBank Vision Fund 2 confirma que el proyecto de Agility Robotics es prometedor.

Una solución a la escasez en el mercado laboral

Peggy Johnson, directora ejecutiva de Agility Robotics, destacó que los robots humanoides se convertirán en el futuro cercano en un motor principal de la productividad laboral y la estabilidad de la cadena de suministro. Según ella, la empresa ayuda a las corporaciones a eliminar la falta de mano de obra, aumentar la eficiencia e implementar de manera segura la automatización basada en AI.

Para mercados emergentes como Uzbekistán, tales tecnologías podrían tener una importancia crucial en el futuro para mejorar la eficiencia de la logística y la producción. Especialmente, el uso de robots humanoides en grandes centros logísticos y en la industria automotriz reduce los riesgos asociados al factor humano.

Se espera que la empresa fusionada comience a cotizar en una de las bolsas de valores de América del Norte bajo el ticker AGLT. Agility Robotics fue fundada en 2015 en la Universidad de Oregón y, en poco tiempo, logró pasar de ser un proyecto de laboratorio a un actor tecnológico global.