Microsoft aumenta los precios de las consolas Xbox: ¿es la IA la causa

La ola de aumento de precios en el mundo tecnológico ha llegado ahora a la industria de los videojuegos. Después de que Apple incrementara los precios de sus dispositivos, Microsoft anunció poco después una nueva política de precios para las consolas Xbox. Estos cambios no solo afectan al bolsillo de los usuarios, sino que también revelan problemas graves en el mercado global de la electrónica. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la información oficial de la compañía, a partir del 1 de agosto, los precios de las consolas Xbox aumentarán significativamente en todo el mundo. Específicamente, los modelos con 512GB de memoria subirán 100 dólares, y las versiones de 1TB subirán 150 dólares. Al mismo tiempo, Microsoft ha decidido detener completamente la producción del modelo de 2TB. Estas medidas drásticas se implementan por segunda vez en el último año.

Precios de la memoria e impacto de la inteligencia artificial

Microsoft justificó esta decisión debido al fuerte aumento global de los precios de los chips de memoria y los dispositivos de almacenamiento (storage). Se informó que el precio de los componentes ha aumentado más de 2,5 veces respecto al nivel anterior. Según las previsiones de los expertos, estos indicadores podrían duplicarse nuevamente para el otoño de 2027.

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) se señala como la causa principal de esta situación. Apple también citó este factor al aumentar los precios de sus dispositivos Mac e iPad. La demanda sin precedentes de infraestructura AI y grandes centros de datos ha provocado una escasez en la cadena de suministro de chips de memoria avanzados, lo que impacta directamente en el precio de la electrónica de consumo.

Competidores y estado del mercado

En el contexto del aumento de precios de Xbox, se recuerda que su principal competidor, Sony, también aumentó el precio de la PlayStation 5 (PS5). El modelo PS5 Digital Edition pasó de 499 dólares al momento de su lanzamiento a 599 dólares. Aunque Nintendo ha mantenido precios relativamente moderados para la Switch 2, no se descarta que revise sus precios en el futuro bajo la presión del mercado.

En el mercado de Uzbekistán, las consolas Xbox y PlayStation se venden ampliamente a través de distribuidores oficiales y no oficiales. El aumento de los precios globales inevitablemente afectará los precios en las tiendas locales. Esto hará que la compra de consolas de nueva generación sea aún más difícil para los gamers.

Con el fin de mitigar la situación, Microsoft ofrece una serie de beneficios a los compradores. El comunicado de la empresa prevé las siguientes medidas:

Implementación de programas para vender consolas usadas (previously played) a precios más bajos;

Ampliación del sistema "Compra ahora, paga después" al adquirir a través de la Microsoft Store;

Ofrecer opciones de pago a plazos sin intereses hasta 12 meses en plataformas asociadas como Amazon.

De este modo, la carrera de la AI en el mundo tecnológico no solo encarece el software, sino también los dispositivos de uso diario. Estos pasos de gigantes como Microsoft y Apple podrían convertirse en un nuevo estándar para toda la industria.