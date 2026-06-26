OpenAI refuerza la seguridad de Internet con su nueva iniciativa Patch the Planet

OpenAI, líder en tecnologías de AI, ha anunciado el lanzamiento del programa Patch the Planet en colaboración con la firma de ciberseguridad Trail of Bits. El objetivo principal de este proyecto es identificar y corregir vulnerabilidades en proyectos de código abierto (open-source), que son la base de los servicios en la nube modernos, las aplicaciones corporativas y toda la infraestructura de Internet. Así lo informa Ixbt.com.

La importancia del programa radica en que los componentes de código abierto se utilizan hoy en día en casi todos los productos digitales. Un solo error menor puede amenazar la seguridad de millones de dispositivos y miles de empresas en todo el mundo. Según OpenAI, el sistema ya ha logrado identificar cientos de problemas de seguridad y se han implementado parches para decenas de proyectos.

Proyectos críticos bajo control

En el marco del programa Patch the Planet, se están analizando prioritariamente los siguientes proyectos importantes:

los lenguajes de programación Python y Go;

las herramientas de red cURL y NATS Server;

bibliotecas criptográficas como Sigstore y pyca/cryptography;

tecnologías de servidor como aiohttp y freenginx.

Estos componentes realizan tareas vitales como el cifrado de datos, la verificación de la autenticidad del software y la provisión de comunicaciones de red. Los especialistas de OpenAI analizan el código utilizando la herramienta Codex Security y sus modelos de AI avanzados. Los ingenieros de Trail of Bits verifican los errores encontrados por la AI y filtran los falsos positivos.

Rapidez y factor humano

Expertos en ciberseguridad, incluido Biswajeet Mahapatra, analista de Forrester, destacan que la principal ventaja de la AI es la velocidad. Si antes encontrar y corregir nuevas vulnerabilidades tomaba semanas, ahora este proceso puede reducirse a unos pocos días. Sin embargo, el factor humano sigue siendo crucial: los especialistas deben evaluar el nivel de riesgo real de los errores encontrados y confirmar la seguridad de los parches.

En los últimos años, incidentes como Log4Shell y XZ Utils han demostrado cuán catastróficas pueden ser las vulnerabilidades en la cadena de suministro de software. Los proyectos de código abierto suelen ser gestionados por voluntarios, por lo que el apoyo tecnológico de grandes corporaciones como OpenAI es muy necesario.

Se espera que la nueva iniciativa no solo encuentre errores, sino que también cambie el enfoque de la ciberseguridad. Las empresas ahora deberán pasar de realizar auditorías ocasionales a un sistema de evaluación de riesgos continuo y en tiempo real. El proyecto Patch the Planet es un paso importante hacia el aumento de la estabilidad del ecosistema digital en todo el mundo.