La NASA prueba un sistema de detección de incendios desde el espacio mediante AI

La agencia espacial estadounidense NASA y la empresa Loft Orbital han comenzado a probar una nueva generación de satélites basados en tecnologías de inteligencia artificial (AI). El objetivo principal de este proyecto es permitir que las naves espaciales detecten de forma independiente, sin intervención humana, eventos de emergencia en la Tierra, especialmente incendios forestales y contaminación ambiental. Así lo informa la publicación ixbt.com basándose en datos de Loft Orbital. Al respecto, Ixbt.com informa .

Este proyecto, llevado a cabo en el marco del programa Federated Autonomous Measurement (FAME), se espera que cambie radicalmente la velocidad de procesamiento de datos en el espacio. Actualmente, los satélites fotografían la superficie terrestre y luego transmiten enormes volúmenes de datos a la Tierra. Los especialistas analizan estas imágenes y, si es necesario, dan la orden a otros aparatos de realizar un seguimiento más detallado. El nuevo sistema, en cambio, realiza todos los procesos analíticos directamente en el espacio.

La primera fase de las pruebas comenzó en junio de este año en uno de los satélites actuales de Loft Orbital. Se instaló un software especial desarrollado por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Los expertos señalan que esta tecnología permite que las naves espaciales intercambien información entre sí y reaccionen rápidamente ante eventos importantes.

Tecnología de toma de decisiones autónoma en el espacio

En el marco del proyecto, se automatizará el proceso llamado «tip-and-cue». De este modo, si un satélite detecta un objeto sospechoso (por ejemplo, un foco de incendio), envía inmediatamente una señal a otros aparatos. Los demás satélites, sin esperar órdenes de la estación terrestre, orientan sus sensores hacia ese punto e inician un análisis detallado. Esto es de vital importancia para ahorrar tiempo y prevenir desastres naturales.

Según Paul Lasserre, representante de Loft Orbital, anteriormente se consideraba imposible implementar tales sistemas debido al gran tamaño de los modelos de AI y a la capacidad de cómputo limitada de las naves espaciales. Sin embargo, la nueva generación de modelos de AI compactos y con capacidad de razonamiento «multimodal» que ha surgido en los últimos meses ha eliminado estas barreras. Ahora, los satélites pueden analizar imágenes complejas en tiempo real consumiendo menos energía.

El principio de funcionamiento del nuevo sistema incluye las siguientes etapas clave:

Monitoreo continuo de la superficie terrestre en modo de patrulla espacial;

Detección de anomalías en las imágenes (humo, derrames de petróleo, cambios en el nivel del agua) mediante AI;

Análisis de datos a bordo del aparato sin enviarlos a la Tierra;

Asignación automática de tareas a otros satélites.

Se espera que esta tecnología sea un paso revolucionario no solo para detectar incendios, sino también para monitorear los cambios ecológicos globales. Loft Orbital planea lanzar nuevos satélites en los próximos años, específicamente en 2027 y 2028, en los cuales este sistema autónomo funcionará a plena capacidad. Esto permitirá a la humanidad proteger nuestro planeta de manera más eficiente desde el espacio.