SpaceX probó con éxito el nuevo motor del Starship

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha dado otro paso crucial en la conquista del espacio. Se han completado con éxito las pruebas de encendido estático en el Ship 40, el nuevo prototipo de la nave Starship, en el complejo Massey's Test Site de Starbase. Esta prueba es decisiva para verificar la preparación del vehículo para el vuelo y garantizar la seguridad de las futuras misiones. Así lo informa Ixbt.com.

Durante el proceso de prueba, uno de los motores instalados en la etapa superior de la nave fue activado brevemente. Según informa la publicación Ixbt.com, el motor funcionó durante aproximadamente 10 segundos. Durante este tiempo, los especialistas analizaron el sistema de combustible y la estabilidad del motor en condiciones extremas. La enorme nube de gas formada tras la prueba se disipó rápidamente, lo que indica que el proceso se llevó a cabo según lo previsto.

Preparativos para la misión Flight 13

Esta prueba estática es parte de los preparativos para el próximo vuelo de prueba denominado Flight 13. Se planea que el prototipo Ship 40 despegue hacia el espacio junto con el acelerador Booster 20. Según los expertos, el encendido del motor en tierra antes del vuelo podría simular el proceso de reignición en órbita.

Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, señaló que el escenario del futuro vuelo 13 repetirá en gran medida la misión Flight 12. Esto demuestra que la empresa busca perfeccionar sus tecnologías paso a paso para reducir los errores a cero.

Los planes a largo plazo de la compañía son aún más ambiciosos. Se indica que la misión Flight 14 se espera que sea el primer vuelo orbital completo en la historia del Starship. Actualmente, continúan intensamente los trabajos de instalación de la torre Mechazilla, diseñada para lanzar y capturar estos cohetes gigantes, en el cosmodromo de Cabo Cañaveral, Florida.

El proyecto Starship es importante no solo para SpaceX, sino para toda la humanidad, ya que se prevé que esta nave sea el principal medio de transporte para la colonización de la Luna y las primeras expediciones a Marte. El éxito de las pruebas de encendido confirma una vez más que el sueño de Elon Musk sobre sistemas de cohetes reutilizables se está haciendo realidad.