El regreso de las phablets: Nubia presenta el Neo 5 Max con una pantalla gigante de 7,5 pulgadas

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El regreso de las phablets: Nubia presenta el Neo 5 Max con una pantalla gigante de 7,5 pulgadas

Mientras que la demanda de dispositivos compactos aumenta en el mercado de los smartphones, Nubia ha tomado un camino inesperado. Presentado en la feria MWC Shanghai 2026, el nuevo modelo Nubia Neo 5 Max ha captado la atención gracias a su pantalla récord. Se espera que este dispositivo relance la tendencia de la "phablet" (híbrido entre tablet y teléfono), un formato que fue popular en su momento pero luego olvidado. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, el smartphone Nubia Neo 5 Max está equipado con una pantalla de 7,5 pulgadas. Este tamaño es significativamente mayor que el de los smartphones promedio actuales, situándolo casi en la categoría de las tablets pequeñas. El fabricante destaca que este modelo está destinado no solo al mercado asiático, sino también al ámbito internacional, incluyendo los países europeos. Esto aumenta la posibilidad de ver este dispositivo gigante en mercados ricos en novedades tecnológicas como Uzbekistán.

Especificaciones técnicas y capacidades

El dispositivo cuenta con especificaciones técnicas de gama media, orientado principalmente al multimedia y al consumo de contenido. El smartphone incorpora un panel IPS con resolución 1,5K. Aunque no es una pantalla OLED de nivel flagship, la alta resolución asegura una calidad de imagen nítida. El hardware está basado en el procesador MediaTek Dimensity 7100, que proporciona potencia suficiente para tareas diarias y juegos.

Uno de los puntos más fuertes del nuevo modelo es su batería. Una batería de 7000 mAh cubre el consumo energético de una pantalla tan grande, permitiendo al usuario operar durante largos periodos sin necesidad de un cargador. En cuanto al software, se ha elegido el sistema operativo Android 16 más reciente, lo que garantiza la vigencia del dispositivo a largo plazo.

Una solución especial para gamers

El Nubia Neo 5 Max no es solo un teléfono grande, sino que también ofrece soluciones interesantes para los entusiastas de los juegos móviles. Una de las características distintivas del smartphone es el soporte para un controlador de juegos desmontable. Con este accesorio, el dispositivo puede transformarse en una consola de juegos portátil completa. Este enfoque confirma una vez más la atención de la marca Nubia hacia la audiencia gamer.

Lo curioso es que el mercado se está dividiendo actualmente en dos direcciones: por un lado, gigantes como Nubia presentan modelos de pantallas enormes, y por otro, startups como Enough Phone trabajan en smartphones compactos y cómodos de 5,2 pulgadas. Esto brinda a los usuarios una amplia gama de opciones según sus necesidades. El Nubia Neo 5 Max será sin duda la opción ideal para quienes valoran las pantallas grandes y una alta autonomía.

NubiaNeo 5 MaxSmartphoneAndroid 16Tecnología
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Abror Shuhratov
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