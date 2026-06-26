La nueva generación de locomotoras eléctricas 2ES11 Orlets superó con éxito las pruebas en Rusia

Un nuevo proyecto destinado a mejorar radicalmente la eficiencia del transporte de mercancías en el sistema de Ferrocarriles Rusos (RJD) ha llegado a su etapa decisiva. Una comisión especial en la planta Uralskiye lokomotivi aprobó los resultados de las pruebas de aceptación de la nueva locomotora eléctrica de línea de serie 2ES11 Orlets. El equipo recibió la autorización para la producción en serie, confirmando que cumple con todos los requisitos técnicos establecidos. Así lo informa Ixbt.com.

Según datos oficiales de RJD, las pruebas a gran escala que se llevaron a cabo desde el otoño pasado han concluido con éxito. En este sentido, se tomó la decisión de producir un primer lote de instalación de 50 máquinas en la planta. Este paso es parte de la estrategia de modernización de la infraestructura ferroviaria rusa y la expansión del movimiento de trenes pesados.

Los procesos de prueba se llevaron a cabo en el anillo experimental del VNIIJT y en la ruta Vyazma – Smolensk. Durante estos trayectos, la locomotora recorrió más de 5 000 kilómetros, demostrando en la práctica su durabilidad y capacidades técnicas. Los especialistas prestaron especial atención no solo a la velocidad, sino también a los indicadores de capacidad de carga del nuevo modelo.

Capacidad de carga y ventajas técnicas

La característica principal del modelo 2ES11 Orlets es que su capacidad de carga ha aumentado en un 42 % en comparación con las locomotoras de la generación anterior. Se espera que este indicador marque un gran giro en la logística ferroviaria. En su versión de dos secciones, la locomotora puede mover convoyes de hasta 7 100 toneladas, y en la versión de tres secciones, hasta 9 000 toneladas.

El sistema inteligente del nuevo equipo también es notable. El sistema de control de la tracción tiene la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de explotación. Esto, a su vez, contribuye a aumentar la eficiencia energética y a ahorrar recursos. Tales soluciones tecnológicas facilitan considerablemente la gestión de trenes en terrenos complejos.

Se prevé que la locomotora Orlets sustituya a las locomotoras de la serie 2ES7, que están quedando obsoletas técnica y moralmente. El nuevo modelo se distingue no solo por su potencia, sino también por sus bajos costos de mantenimiento. Estas innovaciones podrían ser interesantes también para la región de Asia Central, especialmente para los ferrocarriles de Uzbekistán, ya que el volumen de transporte de mercancías en los corredores de transporte regionales aumenta año tras año.

Según escribe la publicación Ixbt.com, este proyecto es un paso importante para la industria mecánica rusa en el camino de la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de su propia base tecnológica. Se espera que en los próximos años el Orlets se convierta en la principal fuerza de trabajo en las líneas principales.