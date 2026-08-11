Japón enriquece su sistema nacional de navegación con un nuevo satélite

·44·Tecnología
Japón enriquece su sistema nacional de navegación con un nuevo satélite

Japón ha dado un paso importante en el desarrollo de su sistema nacional de posicionamiento espacial, la red QZSS. Desde el centro espacial de la isla de Tanegashima, el país puso con éxito en órbita un nuevo vehículo espacial mediante un cohete portador H3 de clase pesada. Según ixbt.com, este éxito eleva a seis el número de satélites de la serie «Michibiki». Así lo informa Ixbt.com .

Este vehículo espacial, denominado «Michibiki 7», significa «guía» en japonés. Según la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), el quinto aparato del programa había sido lanzado en febrero de este año. Sin embargo, el vuelo de «Michibiki 5», realizado en diciembre del año pasado, terminó en fracaso, por lo que los especialistas llevaron a cabo una preparación exhaustiva.

Cooperación con el sistema GPS mundial

El sistema nacional japonés de posicionamiento es totalmente compatible con la red GPS estadounidense. Los aparatos «Michibiki» complementan las señales principales del GPS y mejoran considerablemente su precisión. Actualmente, el error al determinar las coordenadas de los objetos en las redes GPS es de aproximadamente 10 metros, mientras que los satélites japoneses pueden reducirlo de forma drástica. Según se ha informado, este sistema puede determinar con precisión la ubicación de objetos en la superficie terrestre, con un error de tan solo 6 centímetros.

Aun así, todavía queda mucho por hacer para que la red funcione plenamente y de forma independiente. Los especialistas explican que el funcionamiento estable del sistema QZSS requiere al menos siete satélites operativos en órbita. Los seis aparatos actuales, no obstante, sientan las bases para ampliar aún más las capacidades del sistema y someterlo a pruebas.

Planes futuros e independencia

El Gobierno y la agencia espacial del país pretenden reducir en el futuro la dependencia en este ámbito. Según los planes, el número total de satélites «Michibiki» llegará a 11 a mediados de la década de 2030. Esto reducirá considerablemente la dependencia de Japón de los sistemas de navegación extranjeros y permitirá al país contar con su propia red soberana de navegación espacial de muy alta precisión.

JapónGPSJAXAEspacioTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

YouTube endurece drásticamente las condiciones de monetizaciónYouTube endurece drásticamente las condiciones de monetizaciónHoy, 14:28Minisforum Elite Mini M2 Air-304: presentado un mini-PC compacto y asequibleMinisforum Elite Mini M2 Air-304: presentado un mini-PC compacto y asequibleHoy, 13:51Revelada la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro MaxRevelada la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro MaxHoy, 13:24Lava presenta el smartphone Smart 4 económico y resistenteLava presenta el smartphone Smart 4 económico y resistenteHoy, 12:52En China, unos estafadores sustituyeron tarjetas RTX 5080 por tarjetas RTX 3060En China, unos estafadores sustituyeron tarjetas RTX 5080 por tarjetas RTX 3060Hoy, 12:27LG presenta el televisor OLED W6 con un grosor inferior a un centímetroLG presenta el televisor OLED W6 con un grosor inferior a un centímetroHoy, 11:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños