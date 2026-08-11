Japón enriquece su sistema nacional de navegación con un nuevo satélite

Japón ha dado un paso importante en el desarrollo de su sistema nacional de posicionamiento espacial, la red QZSS. Desde el centro espacial de la isla de Tanegashima, el país puso con éxito en órbita un nuevo vehículo espacial mediante un cohete portador H3 de clase pesada. Según ixbt.com, este éxito eleva a seis el número de satélites de la serie «Michibiki». Así lo informa Ixbt.com .

Este vehículo espacial, denominado «Michibiki 7», significa «guía» en japonés. Según la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), el quinto aparato del programa había sido lanzado en febrero de este año. Sin embargo, el vuelo de «Michibiki 5», realizado en diciembre del año pasado, terminó en fracaso, por lo que los especialistas llevaron a cabo una preparación exhaustiva.

Cooperación con el sistema GPS mundial

El sistema nacional japonés de posicionamiento es totalmente compatible con la red GPS estadounidense. Los aparatos «Michibiki» complementan las señales principales del GPS y mejoran considerablemente su precisión. Actualmente, el error al determinar las coordenadas de los objetos en las redes GPS es de aproximadamente 10 metros, mientras que los satélites japoneses pueden reducirlo de forma drástica. Según se ha informado, este sistema puede determinar con precisión la ubicación de objetos en la superficie terrestre, con un error de tan solo 6 centímetros.

Aun así, todavía queda mucho por hacer para que la red funcione plenamente y de forma independiente. Los especialistas explican que el funcionamiento estable del sistema QZSS requiere al menos siete satélites operativos en órbita. Los seis aparatos actuales, no obstante, sientan las bases para ampliar aún más las capacidades del sistema y someterlo a pruebas.

Planes futuros e independencia

El Gobierno y la agencia espacial del país pretenden reducir en el futuro la dependencia en este ámbito. Según los planes, el número total de satélites «Michibiki» llegará a 11 a mediados de la década de 2030. Esto reducirá considerablemente la dependencia de Japón de los sistemas de navegación extranjeros y permitirá al país contar con su propia red soberana de navegación espacial de muy alta precisión.