Avito simplifica la venta de ropa mediante IA

Avito, una de las plataformas de anuncios clasificados más grandes de Rusia, ha presentado una nueva función que transforma radicalmente el proceso de venta de ropa para los usuarios. Esta herramienta, llamada "Razberyom garderob", permite crear una ficha de producto completa a partir de una sola fotografía gracias a la IA. Esta novedad no solo ahorra tiempo, sino que también elimina las complicaciones en el proceso de publicación. Así lo informa Ixbt.com en su noticia indica.

El sistema funciona basándose en el modelo multimodal A-Vision, un desarrollo propio de la empresa. A diferencia de los algoritmos anteriores, el nuevo servicio no depende del texto introducido por el usuario, sino que analiza la imagen e identifica de forma independiente la categoría, marca, color, talla y estado del artículo. Esto elimina la necesidad de que el vendedor complete manualmente decenas de campos.

Capacidades tecnológicas y eficiencia

Según datos de ixbt.com, durante las pruebas de la nueva función, los usuarios publicaron más de 100 000 anuncios utilizando precisamente la IA. Cabe destacar que, en la mitad de los casos, los vendedores no realizaron ningún cambio en las descripciones y características preparadas por el sistema. Esto demuestra la precisión con la que opera la tecnología

El proceso de creación de anuncios a través del smartphone se ha acelerado en un 40 %. Toda la información se presenta lista en una sola pantalla y el usuario tiene la posibilidad de editarla antes de publicarla. Además, el sistema analiza los precios de productos similares en la plataforma y sugiere al vendedor el precio más óptimo.

Adaptación a fotografías caseras

Los modelos de IA suelen entrenarse con fotos de alta calidad tomadas en estudio, pero los usuarios comunes a menudo utilizan imágenes con mala iluminación o tomadas desde ángulos incómodos. Por ello, los ingenieros de Avito adaptaron el modelo A-Vision mediante adaptadores LoRA para comprender específicamente las fotos tomadas en condiciones domésticas.

En la etapa actual, este servicio solo está disponible a través de la aplicación móvil. Está operativo en las secciones de ropa para adultos y niños. En el futuro, la empresa planea implementar esta tecnología en otras categorías de productos, incluyendo calzado y accesorios.

Soluciones tecnológicas de este tipo son muy pertinentes también para plataformas como OLX, que opera en el mercado de Uzbekistán. La integración de la IA en el comercio electrónico no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también eleva la calidad del contenido de la plataforma a un nivel profesional.