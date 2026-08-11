¿Debería Ben White dejar el Arsenal? El consejo de una leyenda del fútbol

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¿Debería Ben White dejar el Arsenal? El consejo de una leyenda del fútbol

El defensa del Arsenal londinense, Ben White, debería plantearse dejar el club debido a que está perdiendo su lugar en el once titular. Según la leyenda del club Lee Dixon, el futbolista inglés debe mantener una conversación seria con el entrenador Mikel Arteta y pedir su traspaso para salvar su carrera. Así lo informa Goal.com.

Según GOAL, el polivalente futbolista de 28 años ha sufrido problemas de lesiones en las últimas temporadas y está perdiendo terreno en la competencia. En el lateral derecho, Jurrien Timber se ha convertido en la primera opción, mientras que William Saliba y Gabriel Magalhães son titulares habituales en el centro de la defensa. Como resultado, White se ha convertido en suplente para varias posiciones.

La polivalencia, un estatus que se ha vuelto problemático

Ben White llegó al Arsenal en 2021 por 50 millones de libras esterlinas y desde entonces ha disputado un total de 190 partidos con el club londinense. Aunque la temporada pasada jugó 30 encuentros en todas las competiciones, la campaña 2025-2026 está siendo complicada para él.

Lee Dixon sostiene que la polivalencia de un futbolista a menudo puede jugar en su contra. Aunque los entrenadores valoran a este tipo de jugadores, para el propio futbolista es más importante contar con minutos de juego regulares cada semana.

Una decisión difícil y oportunidades para el futuro

En una intervención realizada en colaboración con BestBettingSites, Lee Dixon declaró: «Si estuviera en su lugar, llamaría a la puerta de la directiva del club y pediría que me permitieran marcharme. Porque mientras Timber esté sano, él no será titular.»

Al mismo tiempo, el experimentado exfutbolista reconoció que es muy difícil dejar un equipo que lucha por ganar títulos. Algunos jugadores pueden considerar satisfactorio disputar 15 partidos durante la temporada y salir desde el banquillo, pero es natural que un futbolista del nivel de Ben White quiera estar regularmente sobre el terreno de juego.

Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, el jugador debe reflexionar seriamente sobre su futuro. Se espera que en las próximas semanas se conozca dónde continuará su carrera el defensa, que ha disputado seis partidos con la selección de Inglaterra.

Ben WhiteArsenalPremier LeagueLee DixonFichajes
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