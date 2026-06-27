La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha decidido flexibilizar las restricciones sobre el uso del modelo de AI Mythos 5, especializado en ciberseguridad y desarrollado por Anthropic. Esta potente tecnología, retirada del mercado hace dos semanas por motivos de seguridad, vuelve a estar disponible para más de 100 agencias gubernamentales y empresas de importancia estratégica. Esta decisión se valora como un paso importante para aumentar la capacidad de EE. UU. de proteger sus infraestructuras críticas contra ciberataques. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según Semafor y Reuters, la nueva directiva otorga el derecho de usar el modelo no solo a las empresas estadounidenses, sino también a los empleados extranjeros que operan en estas organizaciones. La prohibición anterior impedía incluso que los especialistas no estadounidenses que trabajan en Anthropic accedieran al modelo, lo que representaba un serio obstáculo para los procesos internos y la cooperación internacional de la empresa.

Medidas de seguridad y confianza restablecida

El Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, destacó en una carta dirigida a Tom Brown, director de tecnologías de computación de Anthropic, que se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para el uso del modelo. Según el secretario, se han implementado los mecanismos de protección adecuados para permitir que los socios de confianza utilicen el modelo Claude Mythos 5. Sin embargo, por ahora, este permiso solo se aplica al modelo Mythos 5, mientras que las restricciones sobre la versión Fable 5 permanecen vigentes.

Cabe recordar que los modelos Mythos 5 y Fable 5 fueron retirados del mercado después de que investigadores de seguridad descubrieran que sus barreras de protección podían ser eludidas fácilmente. El gobierno temía que estos modelos se convirtieran en armas para organizar ciberataques en manos equivocadas. Los expertos de Anthropic trabajaron durante este tiempo en la mejora de los algoritmos de seguridad del modelo.

Anthropic informó en su página oficial de la red social X que la colaboración con el gobierno ha sido efectiva. La empresa declaró: «Desde el 12 de junio, hemos trabajado estrechamente con el gobierno de EE. UU. para restaurar el acceso a los modelos Claude Mythos 5 y Fable 5. Hoy, el gobierno nos ha informado que podemos proporcionar Mythos 5, nuestro modelo de ciberseguridad más potente, a las organizaciones que protegen infraestructuras críticas».

Carrera tecnológica global e importancia para Uzbekistán

Esta decisión del gobierno de EE. UU. muestra su intención de mantener la ventaja estratégica en la carrera global de la AI. Los modelos de ciberseguridad son decisivos no solo para la defensa, sino también para la estabilidad económica. Para países en proceso de transformación digital como Uzbekistán, la regulación de estas tecnologías y sus condiciones de uso podrían definir el formato de la cooperación internacional en el futuro.

Actualmente, Anthropic ha comenzado a proporcionar el modelo Mythos 5 a un círculo limitado de organizaciones. Al mismo tiempo, la empresa continúa las negociaciones con el gobierno para devolver el modelo Fable 5 al público general y ampliar las posibilidades de uso de Mythos 5. Este proceso demuestra una vez más cuán potente y, al mismo tiempo, peligrosa puede ser la AI.