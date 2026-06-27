El gobierno de los Países Bajos está tomando medidas diplomáticas firmes contra el endurecimiento de las restricciones impuestas por EE. UU. sobre el suministro de equipos de fabricación de semiconductores a China. Este paso está destinado a proteger los intereses de ASML, el gigante tecnológico más grande de Europa, y a mantener el equilibrio en el mercado mundial de microchips. Así lo informa Ixbt.com.

El ministro de Comercio Exterior de los Países Bajos, Sjoerd Sjoerdsma, visitó Washington esta semana para reunirse con el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, y miembros del Congreso. El tema central de las negociaciones fue el proyecto de ley llamado MATCH Act, que prevé restringir aún más las exportaciones tecnológicas a China. Según Sjoerdsma, tal intervención activa del gobierno neerlandés en el proceso legislativo estadounidense es un caso excepcional, lo que demuestra la urgencia de este asunto para la economía del país.

MATCH Act: El riesgo de un bloqueo tecnológico

El proyecto MATCH Act, presentado al Congreso de EE. UU. en abril, propone endurecer significativamente el control de exportaciones hacia la industria de semiconductores de China. Mientras que las restricciones actuales se aplican a los sistemas de litografía EUV (ultravioleta extremo) más modernos, las nuevas medidas podrían abarcar también los equipos de litografía DUV (ultravioleta profundo), que son relativamente más sencillos.

Precisamente los sistemas DUV son uno de los pocos productos de alta tecnología que ASML aún puede suministrar al mercado chino. Christophe Fouquet, CEO de ASML, señaló que se trata de máquinas de generaciones anteriores cuya producción comenzó hace diez años. Sin embargo, Washington tiene la intención de cerrar completamente el acceso a estos equipos para China.

Según Ixbt.com, el mercado chino no es solo estratégico, sino que tiene una importancia financiera enorme para ASML. Casi el 19 % de los ingresos totales de la empresa provienen de los sistemas de litografía vendidos a China. La pérdida de este mercado supondría un golpe serio no solo para los indicadores financieros de ASML, sino para toda la industria europea de semiconductores.

Colisión entre geopolítica y tecnología

ASML es la única empresa en el mundo que produce los equipos de litografía más complejos, poseyendo una posición de monopolio en la fabricación de aceleradores AI y procesadores avanzados. Por ello, cualquier restricción a la exportación de sus productos afecta la cadena tecnológica global. La parte neerlandesa sostiene que estas restricciones contradicen los principios del libre comercio.

Por ahora, el destino del proyecto MATCH Act sigue siendo incierto. El documento aún no ha sido sometido a una votación completa en la Cámara de Representantes o el Senado de EE. UU. Según los observadores, para ser aprobado, debería integrarse en un paquete legislativo más amplio. Esto otorga a la diplomacia neerlandesa tiempo adicional para defender su posición.

Esta situación demuestra una vez más cuán estrechamente vinculadas están la tecnología, la economía y la geopolítica en el mundo moderno. Para países en desarrollo como Uzbekistán, estas tensiones en el mercado global de semiconductores son fundamentales, ya que estos procesos acabarán afectando el precio y la disponibilidad de todo tipo de dispositivos electrónicos.