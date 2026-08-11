¿Sabías que en los caballitos de mar son los machos los que dan a luz a las crías? (video)

Los caballitos de mar se distinguen por uno de los métodos de reproducción más sorprendentes de la naturaleza. En la mayoría de los animales, la gestación ocurre en el organismo de la hembra, mientras que en los caballitos de mar esta tarea corresponde al macho.

La hembra del caballito de mar deposita sus huevos en una bolsa especial situada en el abdomen del macho. Después, los huevos son fecundados dentro de esa bolsa y comienza el desarrollo de los embriones.

La bolsa del caballito de mar macho no sirve únicamente para almacenar los huevos. Allí se crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los embriones. La bolsa les proporciona oxígeno, equilibra la concentración de sal del agua y mantiene un entorno adecuado para su crecimiento. Por ello, algunos científicos la consideran un sistema parcialmente similar a la placenta de los mamíferos.

Por lo general, los embriones se desarrollan durante 2–4 semanas. Cuando termina este periodo, el caballito de mar macho contrae sus músculos con fuerza para expulsar a las crías de su bolsa y dar a luz. En un solo parto pueden nacer varias decenas de pequeños caballitos de mar y, en algunos casos, hasta 2.000.

Sin embargo, una vez que nacen, sus padres no los cuidan. Los pequeños caballitos de mar comienzan de inmediato una vida independiente y se enfrentan a numerosos peligros en el océano abierto. Por eso, solo una pequeña parte llega a la edad adulta.

Este singular proceso reproductivo de los caballitos de mar sigue siendo un tema de investigación fascinante para los científicos. El hecho de que el macho experimente un proceso similar al embarazo y dé a luz convierte a los caballitos de mar en unas de las criaturas más extraordinarias de la naturaleza.

¿Sabes en qué otros animales son los machos los que dan a luz a las crías? Escribe tu respuesta en los comentarios.