La leyenda del Liverpool, John Barnes, elogió en una entrevista exclusiva con GOAL la decisión de Mohamed Salah de fichar por el Trabzonspor, y afirmó que el egipcio merece respeto por no haber elegido el «camino fácil». Tras conquistar nueve trofeos y marcar 257 goles con el gigante de la Premier League, el delantero abre un nuevo capítulo en su carrera y se prepara para competir en la Süper Lig turca. Sobre ello, Goal.com informa .

Aunque este experimentado delantero de 34 años todavía tenía un año de contrato con el club de Merseyside, se le permitió buscar un nuevo equipo como agente libre. Pese a que se analizaron activamente las opciones de la Saudi Pro League y la MLS, Salah prefirió quedarse en Europa y firmó un contrato de dos años con el Trabzonspor turco.

El camino fácil y la opción saudí

Según GOAL, John Barnes elogió la elección del jugador y señaló que marcharse a Arabia Saudí podría haber sido un camino más sencillo. En opinión de Barnes, si el delantero se hubiera trasladado a Oriente Medio el año pasado, habría ganado económicamente, pero también se habría alejado en cierta medida del fútbol de alto nivel.

«Si se hubiera marchado entonces a Arabia Saudí, sin duda habría ganado dinero y jugado ante 2.000 espectadores. Ahora ha elegido una liga competitiva, donde también se valorará cada una de sus acciones», declaró la antigua estrella del Liverpool.

Un nuevo desafío y la presión de los aficionados

La pasión y la exigencia de los aficionados turcos al fútbol son bien conocidas. Por eso, jugar en el Trabzonspor no será fácil para Mohamed Salah. Además, el hecho de que el equipo no figure entre los grandes clubes del campeonato aumenta aún más la responsabilidad sobre el delantero egipcio.

Como destacó John Barnes, el futbolista no eligió un equipo como el Beşiktaş o el Fenerbahçe, sino un club en el que tendrá que demostrar su valía. Esto demuestra que no juega únicamente por dinero, sino que todavía quiere competir al más alto nivel.

La política de fichajes del Liverpool

Se esperaba que el club inglés fichara a una estrella consagrada por una gran suma para reemplazar a su leyenda. Sin embargo, el Liverpool tomó otro camino e invirtió 34,5 millones de libras (47 millones de dólares) en el potencial de Viktor Muñoz, internacional español.

Los expertos consideran que reemplazar a Mohamed Salah no será fácil y que sus sucesores estarán naturalmente sometidos a cierta presión. No obstante, solo el tiempo revelará cómo transcurrirá la etapa del delantero egipcio en el campeonato turco.