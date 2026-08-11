Agentes de inteligencia artificial detectan 84 vulnerabilidades peligrosas en redes 4G y 5G

Científicos de la Nanyang Technological University (NTU), en Singapur, han descubierto 84 vulnerabilidades hasta ahora desconocidas en el software de código abierto del núcleo de las redes 4G y 5G. Según una publicación de Help Net Security del 11 de agosto, la mayoría de estos fallos de seguridad, detectados mediante un nuevo sistema basado en inteligencia artificial, fueron confirmados. Esto demuestra la importancia de proteger la ciberseguridad de las redes móviles modernas. Ixbt.com informa .

El equipo de investigadores desarrolló un sistema multiagente llamado iFinder para buscar vulnerabilidades de forma automatizada. El sistema funciona basándose en grandes modelos de lenguaje. iFinder analiza vulnerabilidades conocidas, convierte sus características en patrones de búsqueda y examina el código fuente en busca de errores sospechosos. Después, en una etapa especial, las variantes encontradas se comparan con las especificaciones de los estándares internacionales de comunicaciones móviles de 3GPP.

Inteligencia artificial y análisis automatizado

El siguiente agente del sistema genera una prueba de concepto (Proof of Concept o PoC) que demuestra la posibilidad de explotar la vulnerabilidad y la prueba de forma iterativa en el software de red. Cabe señalar que el proceso de búsqueda automatizada no está libre de errores: en el conjunto de control, iFinder encontró 15 de las 22 vulnerabilidades ya conocidas, mientras que cerca de una cuarta parte de los candidatos resultaron ser falsos positivos. Todos los hallazgos enviados a los desarrolladores fueron verificados manualmente y reproducidos por el equipo.

Según el informe publicado, los desarrolladores confirmaron 83 vulnerabilidades, 81 de las cuales recibieron un número estandarizado CVE. Cuando se publicaron estos datos, 58 de los problemas confirmados ya habían sido solucionados, pero todavía no se habían publicado correcciones para 23 vulnerabilidades con número CVE.

Errores de «confianza implícita» y ataques peligrosos

La mayoría de los problemas detectados pertenece a una clase que los autores denominan «errores de confianza implícita». Los componentes del núcleo de la red móvil pueden aceptar mensajes de señalización procedentes de funciones vecinas sin comprobar adecuadamente su sintaxis, significado ni los recursos solicitados. Antes, estas interfaces estaban protegidas mediante el aislamiento físico de los componentes, pero el traslado de los núcleos de red a infraestructuras cloud está creando nuevas posibilidades de acceso a las interfaces internas.

En el estudio se analizaron núcleos de código abierto de redes LTE y 5G como Open5GS, OpenAirInterface, free5GC, SD-Core y eUPF. El ataque más grave identificado consiste en sustituir el identificador de una regla de enrutamiento aumentando su prioridad. Si el ataque tiene éxito, la función del plano de usuario puede redirigir el tráfico saliente del abonado a una dirección controlada por el atacante y tomar así el control de su sesión.

Los autores señalan que esta vulnerabilidad también fue confirmada en núcleos 5G comerciales. Sin embargo, para ejecutar el ataque se requiere acceso a las interfaces internas de señalización. Los desarrolladores de iFinder subrayan que detectar una vulnerabilidad no puede sustituir la verificación de las especificaciones, la reproducción del ataque y la corrección del problema.