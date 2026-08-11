Spotify distingue con una insignia especial a los artistas creados por IA

El popular servicio de streaming Spotify ha anunciado que identificará los perfiles de artistas creados con inteligencia artificial en la plataforma mediante insignias especiales « AI Persona » y excluirá su música del sistema de recomendaciones. Estos cambios se consideran un paso importante para regular el ecosistema de contenidos musicales del gigante del streaming y ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios. Así lo informa Techcrunch.com informa el sitio.

Según ixbt.com, a partir de mediados de septiembre los usuarios podrán ver insignias especiales en las páginas de artistas que representan no a una persona real, sino a una identidad generada mediante inteligencia artificial. El nuevo sistema de identificación busca contener el creciente flujo de contenido generado por IA en la industria musical.

Procedimiento para identificar perfiles de inteligencia artificial

Según los representantes de la empresa, los artistas pueden presentarse voluntariamente como creadores mediante inteligencia artificial, pero la plataforma no se basará únicamente en esa declaración. Spotify realizará comprobaciones especiales para determinar si el nombre y la apariencia visual del artista han sido creados mediante inteligencia artificial fotorrealista.

Las primeras comprobaciones se aplicarán a los perfiles que hayan superado un determinado umbral de audiencia. Esto garantizará que los artistas más escuchados sean los primeros en quedar incluidos. Una vez identificados, las insignias « AI Persona » aparecerán en el banner del perfil del artista y en la sección « Información », en los resultados de búsqueda y junto a las pistas de las playlists.

Política de recomendaciones y derechos de los usuarios

De forma predeterminada, Spotify no incluye a las personas creadas por inteligencia artificial en sus recomendaciones editoriales o algorítmicas. Este tipo de música tampoco se añadirá a las recomendaciones personalizadas del usuario, excepto si el oyente está suscrito a ese artista.

Solo el propio usuario puede elegir suscribirse a un artista, lo que constituye una señal clara de que desea escuchar la música de ese creador en particular. Los artistas también podrán apelar si consideran que la insignia se les ha asignado por error.

Al explicar esta decisión, la empresa destacó que cree que todos los creadores deben tener libertad creativa para presentarse, pero que la programación de Spotify está orientada a promocionar la música de artistas auténticos que están construyendo una carrera real. Asimismo, aclaró que la insignia « AI Persona » evalúa el perfil del artista, no la música en sí.