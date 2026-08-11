Google retira el botón «Poisk» de la página principal de su buscador

Google ha iniciado un nuevo experimento que incluye cambios importantes en el diseño de su buscador principal. Según ixbt.com, la versión de prueba elimina el conocido botón «Poisk v Google» y lo sustituye por tres nuevos iconos que dirigen a herramientas de inteligencia artificial. Ixbt.com informa .

La novedad fue detectada inicialmente por especialistas de Search Engine Watch. Posteriormente, Robby Stein, vicepresidente de Google Search, confirmó oficialmente que el experimento está en curso. Por ahora, la nueva interfaz solo se muestra a algunos usuarios, incluidos aquellos que acceden al servicio sin iniciar sesión.

Cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial

Los tres nuevos iconos que han aparecido en la página principal permiten a los usuarios acceder directamente a tecnologías modernas desde la pantalla de inicio. Las opciones disponibles son las siguientes:

«Crear una imagen» — permite generar imágenes rápidamente mediante la tecnología Nano Banana.

— permite generar imágenes rápidamente mediante la tecnología Nano Banana. «Preguntar sobre archivos» — está diseñada para subir documentos y archivos y obtener respuestas sobre su contenido.

— está diseñada para subir documentos y archivos y obtener respuestas sobre su contenido. «Lluvia de ideas» — inicia una conversación con la inteligencia artificial para debatir distintos temas.

Al mismo tiempo, el clásico botón «Voy a tener suerte», popular entre los usuarios, se mantiene en su lugar. Esto demuestra que la empresa intenta introducir gradualmente nuevas funciones inteligentes sin eliminar por completo la funcionalidad tradicional.

La función de búsqueda principal no cambia

Según los especialistas, estos cambios visuales no afectan al principio fundamental de funcionamiento del buscador. Si el usuario introduce una consulta de la forma habitual y pulsa la tecla Intro, el servicio seguirá mostrando la página de resultados habitual.

Google todavía no ha anunciado si esta interfaz se implementará de forma generalizada para todos los usuarios. Se espera que la empresa tome una decisión definitiva sobre el diseño de la página de búsqueda basándose en los resultados del experimento.