El gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo de IA Claude Mythos 5

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El gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo de IA Claude Mythos 5

El gobierno de EE. UU. ha levantado el bloqueo impuesto al modelo Claude Mythos 5, desarrollado por Anthropic y considerado uno de los sistemas de IA más potentes del mundo. Como resultado de esta decisión, la empresa ha obtenido la oportunidad de ofrecer su tecnología a más de 100 instituciones estadounidenses, incluidas grandes corporaciones y agencias gubernamentales. Este paso se considera una medida estratégica importante para suavizar las tensiones entre la administración de Donald Trump y el gigante tecnológico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Hace dos semanas, el gobierno de EE. UU. había impuesto controles de exportación sobre el modelo Mythos. En aquel momento, Amazon y varios otros socios advirtieron que este sistema podría ser "hackeado" por personas con malas intenciones y utilizado para fines peligrosos. Como parte de las medidas de seguridad, no solo se bloqueó Mythos, sino también su análogo ligeramente menos potente, el modelo Fable 5. Aunque todavía no se ha proporcionado información oficial sobre el destino del modelo Fable 5, las negociaciones avanzan positivamente.

Protocolos de seguridad y cooperación gubernamental

En una carta enviada a Tom Brown, experto en sistemas de computación de Anthropic, el Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, destacó que se han tomado las precauciones necesarias para el uso del modelo. El ministerio señala que se ha logrado un progreso significativo gracias a intensas negociaciones diarias entre el gobierno y la empresa. A partir de ahora, solo los "socios de confianza" tendrán acceso a este modelo de alta tecnología.

Según el acuerdo, Anthropic se comprometió a colaborar estrechamente con el gobierno de EE. UU. en el lanzamiento de modelos de IA, el establecimiento de estándares y el desarrollo de protocolos de software especiales. Dichos mecanismos de control se consideran cruciales para garantizar la seguridad nacional y mantener la superioridad tecnológica.

Competencia y restricciones globales

Curiosamente, el mismo día en que se desbloqueó Claude Mythos 5, OpenAI, el principal competidor de Anthropic, presentó su nuevo modelo GPT-5.6. Sin embargo, OpenAI también se limitó a ofrecer este modelo solo a un número limitado de socios aprobados por el gobierno. Esto demuestra que la carrera en el campo de la IA ya no depende solo de las capacidades tecnológicas, sino que se desarrolla bajo control estatal.

Cabe recordar que, anteriormente, la administración Trump había ordenado a Anthropic prohibir el uso de los modelos Fable 5 y Mythos 5 a todos los ciudadanos extranjeros. En respuesta, la empresa cerró completamente el acceso a estos modelos en todo el mundo. Por ahora, las nuevas flexibilizaciones solo se aplican a organizaciones seleccionadas dentro de EE. UU., y las restricciones para los usuarios internacionales podrían mantenerse.

Según los expertos, la apertura de modelos potentes como Claude Mythos 5 bajo control gubernamental determinará la trayectoria futura de desarrollo de la IA. Este proceso es un intento de encontrar un delicado equilibrio entre las innovaciones tecnológicas y los intereses de la seguridad nacional.

AnthropicClaude Mythos 5Inteligencia ArtificialEE. UU.OpenAI
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Abror Shuhratov
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