Grecia envía por primera vez en su historia un astronauta a la ISS

El gobierno griego ha anunciado oficialmente que se está preparando para la primera misión espacial tripulada en la historia del país. Este paso histórico es parte de una nueva estrategia espacial nacional prevista hasta 2035, que lleva las ambiciones de exploración espacial del país a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información proporcionada por la oficina del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, el primer astronauta griego que viajará al espacio será Adrianos Golemis, especialista de la Agencia Espacial Europea (ESA), astrónomo y médico espacial. Se prevé que la misión se lleve a cabo en los próximos dos años, con una duración estimada de hasta tres semanas.

Investigación científica y objetivos estratégicos

Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional (ISS), Adrianos Golemis llevará a cabo una serie de experimentos científicos preparados por decenas de equipos científicos, universidades y organizaciones de investigación griegas. Aunque aún no se han revelado las áreas exactas de investigación, este proyecto se considera un salto gigante para la ciencia nacional.

El gobierno griego también ha movilizado importantes recursos financieros para desarrollar este sector. Específicamente, se han asegurado fondos europeos por un valor de casi 350 millones de euros para proyectos espaciales durante los próximos cuatro años. Estos fondos se destinarán no solo a organizar el vuelo, sino también a desarrollar la infraestructura aeroespacial del país.

En una reunión con el ministro de Gobernanza Digital e AI, Dimitris Papastergiu, se destacó que esta misión abrirá nuevas puertas para los científicos griegos en el ámbito internacional. Uno de los objetivos principales del proyecto es ampliar la participación de las empresas tecnológicas locales en la industria espacial y comercializar soluciones innovadoras.

Eficiencia económica y perspectivas futuras

El gobierno espera obtener no solo beneficios científicos, sino también una ventaja económica significativa de este vuelo. Se espera que la creación de nuevos pedidos y vínculos de cooperación en el sector aeroespacial para las empresas griegas tenga un impacto positivo en la economía del país. De este modo, Grecia aspira a ocupar un lugar sólido entre los pocos países europeos que desarrollan tecnologías espaciales.

Aunque ha pasado más de un cuarto de siglo desde que la Estación Espacial Internacional comenzó a operar, esta misión será la primera experiencia de Grecia enviando a un representante a la órbita. Este evento marca el inicio de una nueva era en la conquista espacial del país y servirá para aumentar el interés de las jóvenes generaciones por la ingeniería y las ciencias fundamentales.