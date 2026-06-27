Grecia envía por primera vez en su historia un astronauta a la ISS

·1·Tecnología
Grecia envía por primera vez en su historia un astronauta a la ISS

El gobierno griego ha anunciado oficialmente que se está preparando para la primera misión espacial tripulada en la historia del país. Este paso histórico es parte de una nueva estrategia espacial nacional prevista hasta 2035, que lleva las ambiciones de exploración espacial del país a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información proporcionada por la oficina del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, el primer astronauta griego que viajará al espacio será Adrianos Golemis, especialista de la Agencia Espacial Europea (ESA), astrónomo y médico espacial. Se prevé que la misión se lleve a cabo en los próximos dos años, con una duración estimada de hasta tres semanas.

Investigación científica y objetivos estratégicos

Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional (ISS), Adrianos Golemis llevará a cabo una serie de experimentos científicos preparados por decenas de equipos científicos, universidades y organizaciones de investigación griegas. Aunque aún no se han revelado las áreas exactas de investigación, este proyecto se considera un salto gigante para la ciencia nacional.

El gobierno griego también ha movilizado importantes recursos financieros para desarrollar este sector. Específicamente, se han asegurado fondos europeos por un valor de casi 350 millones de euros para proyectos espaciales durante los próximos cuatro años. Estos fondos se destinarán no solo a organizar el vuelo, sino también a desarrollar la infraestructura aeroespacial del país.

En una reunión con el ministro de Gobernanza Digital e AI, Dimitris Papastergiu, se destacó que esta misión abrirá nuevas puertas para los científicos griegos en el ámbito internacional. Uno de los objetivos principales del proyecto es ampliar la participación de las empresas tecnológicas locales en la industria espacial y comercializar soluciones innovadoras.

Eficiencia económica y perspectivas futuras

El gobierno espera obtener no solo beneficios científicos, sino también una ventaja económica significativa de este vuelo. Se espera que la creación de nuevos pedidos y vínculos de cooperación en el sector aeroespacial para las empresas griegas tenga un impacto positivo en la economía del país. De este modo, Grecia aspira a ocupar un lugar sólido entre los pocos países europeos que desarrollan tecnologías espaciales.

Aunque ha pasado más de un cuarto de siglo desde que la Estación Espacial Internacional comenzó a operar, esta misión será la primera experiencia de Grecia enviando a un representante a la órbita. Este evento marca el inicio de una nueva era en la conquista espacial del país y servirá para aumentar el interés de las jóvenes generaciones por la ingeniería y las ciencias fundamentales.

GreciaEspacioISSAstronautaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei presenta GigaUplink, tecnología que multiplica por 5 la velocidad de internetHuawei presenta GigaUplink, tecnología que multiplica por 5 la velocidad de internetHoy, 11:20El gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo de IA Claude Mythos 5El gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo de IA Claude Mythos 5Hoy, 09:54El precio del retro-smartphone Commodore Callback 8020 baja tras las críticas de los usuariosEl precio del retro-smartphone Commodore Callback 8020 baja tras las críticas de los usuariosHoy, 06:57Países Bajos se opone a las nuevas sanciones de EE. UU.: ASML en riesgoPaíses Bajos se opone a las nuevas sanciones de EE. UU.: ASML en riesgoHoy, 06:30El gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo Mythos 5 de AnthropicEl gobierno de EE. UU. levanta la prohibición del modelo Mythos 5 de AnthropicHoy, 06:24Elon Musk adquiere una nueva startup tecnológica: Mesh Optical se une a SpaceXElon Musk adquiere una nueva startup tecnológica: Mesh Optical se une a SpaceXHoy, 05:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez