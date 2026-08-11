El cohete RFA ONE de Europa vuelve al hangar por un fallo durante las pruebas

La empresa aeroespacial alemana Rocket Factory Augsburg (RFA) se vio obligada a devolver al hangar, desde la plataforma de pruebas, su primer cohete, denominado RFA ONE. Esta decisión provocó cambios importantes en el calendario del primer vuelo orbital de esta iniciativa, considerada uno de los proyectos más prometedores de la industria espacial europea. Según Ixbt.com, los especialistas planean estudiar a fondo el problema detectado durante las pruebas en los sistemas del cohete, especialmente en sus depósitos. Ixbt.com informa .

El incidente ocurrió durante unas pruebas realizadas en el puerto espacial SaxaVord, situado en las islas Shetland, Escocia. Según el director de la empresa aeroespacial alemana OHB, propietaria del 65 % de las acciones de la compañía, los ingenieros debían realizar comprobaciones adicionales para comprender plenamente el significado de los resultados de las pruebas. Por ahora, los detalles exactos del fallo no se han hecho públicos.

La ventana de lanzamiento fue cancelada y las fechas cambiaron

Debido a este problema técnico, la administración del puerto espacial canceló por completo la ventana especial de lanzamiento de cinco semanas prevista para agosto y septiembre. Las advertencias publicadas anteriormente por SaxaVord indicaban que el primer intento podría realizarse el 10 de agosto de este año. Se espera que RFA ONE sea el primer cohete de la historia de la empresa en realizar un vuelo orbital y está diseñado para transportar aproximadamente 0,5 toneladas de carga útil a la órbita.

La dirección de OHB declaró que, una vez finalizadas por completo las inspecciones, el cohete volverá a ser trasladado a la plataforma de pruebas. Sin embargo, todavía no se ha anunciado una nueva fecha concreta y se desconoce cuánto tiempo llevará solucionar el problema. Según los planes iniciales, el primer vuelo de prueba de RFA ONE estaba previsto para finales de 2026.

El apoyo de la Agencia Espacial Europea y los planes futuros

Cabe destacar que RFA es una de las cuatro empresas que obtuvieron financiación en el marco del programa European Launcher Challenge de la Agencia Espacial Europea (ESA). Dentro de este programa, la empresa recibió 187 millones de euros, mientras que el valor de su transacción inicial ascendió a 30 millones de euros. Parte de estos fondos se destinará al desarrollo futuro de la versión RFA ONE Block 2, cuyo primer vuelo está previsto para 2028.

Esta versión actualizada debería, gracias a sus motores modernizados, aumentar la capacidad de carga útil hasta 1,5 toneladas y permitir recuperar la primera etapa para reutilizarla posteriormente. Al mismo tiempo, OHB también impulsa una iniciativa para aumentar la frecuencia de lanzamientos del cohete europeo de categoría pesada Ariane 6. Actualmente se estudia la posibilidad de elevar su número anual de vuelos de los 9–10 actuales a 12, 15 o incluso 20.