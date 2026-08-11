El Arsenal quiere fichar al defensa del Barcelona Jules Koundé

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El Arsenal quiere fichar al defensa del Barcelona Jules Koundé

El Arsenal londinense está considerando seriamente el fichaje del defensa del Barcelona Jules Koundé en los últimos días del mercado para reforzar su línea defensiva. El equipo dirigido por Mikel Arteta se ha fijado en el francés para cubrir las bajas provocadas por las lesiones, informa Goal.com. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Según se ha conocido, el club londinense había señalado inicialmente al defensa del Aston Villa Ezri Konsa como su principal objetivo de mercado. Sin embargo, el club de Birmingham exigía más de 75 millones de euros por el internacional inglés, una cifra que no se ajustaba a la realidad del mercado de fichajes. Por ello, los Gunners tuvieron que renunciar a esta opción.

Problemas de efectivos en la defensa

Las graves lesiones en la línea defensiva son consideradas el principal motivo de la actividad del Arsenal en el mercado de fichajes. En concreto, el defensa central titular William Saliba está de baja por tiempo indefinido debido a una lesión en la espalda. Además, Jurrien Timber también se encuentra sin minutos por sus problemas crónicos en la rodilla.

El entrenador Mikel Arteta valora especialmente la versatilidad de Jules Koundé. El técnico español buscaba un defensa polivalente capaz de rendir con la misma solvencia como central y como lateral derecho, y el futbolista francés encaja plenamente en estas exigencias tácticas.

La postura del Barcelona y su situación financiera

El club catalán trabaja para mejorar su situación financiera y equilibrar el límite salarial. Tras la salida de Ronald Araújo y la esperada venta de Marc Casadó por 40 millones de euros, la directiva azulgrana está dispuesta a estudiar otras ofertas.

El estatus del jugador ha cambiado bajo las órdenes de Hansi Flick y ya no es un futbolista intocable en el equipo. El entrenador planea dar más oportunidades a Eric García como lateral derecho en la nueva temporada. Por ello, si llega una oferta suficiente, el Barcelona no se opondrá a vender a Jules Koundé.

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