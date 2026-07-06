La reputación financiera de niñeras y empleados domésticos ahora se verifica mediante un sistema especial

El proceso de selección de empleados domésticos, niñeras y tutores ahora permite evaluar no solo la experiencia laboral, sino también su fiabilidad financiera. El servicio «Pomogatel», especializado en la búsqueda de personal doméstico, ha lanzado una nueva función diseñada para verificar la reputación financiera de los candidatos. Esta novedad ayuda a los empleadores a tomar medidas de seguridad adicionales al recibir a un extraño en su hogar. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo sistema está integrado con el servicio «Karma», desarrollado por la oficina de crédito «Skoring Byuro». Según datos de ixbt.com, a través de esta función, los usuarios pueden obtener información sobre el historial crediticio, deudas y otras obligaciones financieras del candidato. Esto es especialmente importante para las familias que eligen personal para trabajar con niños o personas mayores.

¿Cómo se realiza la verificación?

El proceso de obtención de información sobre la fiabilidad financiera se basa en la transparencia. Después de que el empleador envía la solicitud, la decisión final queda en manos del candidato. Es decir, el empleado debe dar su consentimiento para mostrar sus datos personales. El proceso de confirmación se realiza a través del portal de servicios públicos, lo que garantiza la precisión y legalidad de la información.

El sistema analiza la situación financiera del candidato basándose en los siguientes criterios:

Disciplina crediticia y existencia de deudas actuales;

Actas de ejecución judicial y multas impagas;

Historial de pagos de servicios públicos;

Bienes embargados y signos de bancarrota.

Según los resultados del análisis, el sistema asigna al candidato un índice en una escala del 1 al 10. Una puntuación alta significa que el candidato aborda sus obligaciones financieras con responsabilidad. Un indicador bajo advierte al empleador sobre posibles riesgos, ya que la probabilidad de incidentes relacionados con empleados en situaciones financieras difíciles puede ser mayor.

Seguridad y ahorro de tiempo

Los representantes de la empresa señalan que esta herramienta reduce significativamente el tiempo de selección de candidatos. Por lo general, al elegir a un empleado doméstico, se dedica mucho tiempo a recomendaciones y entrevistas. Ahora, a través de un índice digital, es posible determinar en pocos minutos si el candidato tiene problemas «ocultos».

La implementación de esta tecnología contribuye a formar una «cultura de transparencia» en el mercado laboral. Teniendo en cuenta que el sector de servicios domésticos también se está desarrollando en el mercado de Uzbekistán, es probable que los servicios locales introduzcan sistemas de scoring similares en el futuro. Esto es relevante no solo para los empleados domésticos, sino también para los sectores de mensajería y otros servicios.

En conclusión, las tecnologías digitales se están convirtiendo en una herramienta para fortalecer la confianza no solo en el sector bancario, sino también en los aspectos más delicados de nuestra vida cotidiana. La función de verificación de la reputación financiera ayuda a minimizar los riesgos relacionados con el factor humano al contratar personal doméstico.