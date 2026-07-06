Más de 800 personas fallecieron en Alemania debido a la ola de calor

Más de 800 personas fallecieron en Alemania durante el periodo de calor extremo que duró desde principios de abril hasta finales de junio. El Instituto Robert Koch calculó estas cifras para el periodo comprendido entre el 6 de abril y el 21 de junio.

El informe señala que el calor fue especialmente peligroso para las personas con enfermedades crónicas. En muchos casos, las altas temperaturas agravaron las dolencias existentes, provocando la muerte.

Las muertes relacionadas con el calor no siempre se especifican en los documentos médicos. Por ello, los expertos evalúan la magnitud real mediante métodos estadísticos.

Para ello, se estudiaron los datos de mortalidad de la Oficina Federal de Estadística y los registros de temperatura de 52 estaciones meteorológicas de todo el país.

El mayor número de víctimas se registró entre los ciudadanos de 85 años o más, con cerca de 500 fallecimientos. Se registraron 190 muertes entre los de 75 a 84 años, y 80 entre los de 65 a 74 años. Cerca de 40 personas menores de 65 años fallecieron.