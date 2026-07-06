Los servicios secretos de Canadá atacaron a ciberdelincuentes y extremistas internacionales

El Centro de Seguridad de las Telecomunicaciones (CSE) de Canadá llevó a cabo una serie de ciberataques autorizados por el Estado durante el último año contra traficantes de drogas, grupos extremistas y bandas de ransomware. Así lo indica el informe anual de la institución. Esta declaración pública de una agencia de inteligencia, que suele operar en el mayor secreto, ha atraído la atención de expertos internacionales. Según informa Techcrunch.com informa .

Según el informe del CSE, la agencia llevó a cabo tres grandes «ciberoperaciones activas» el año pasado. Este término se refiere a ciberataques directos realizados contra entidades extranjeras que amenazan la seguridad nacional de Canadá. El objetivo principal de las operaciones fue interrumpir las actividades de estructuras hostiles y neutralizar su infraestructura digital.

Lucha contra las drogas y el extremismo

La primera operación se dirigió a intermediarios internacionales involucrados en el tráfico de productos químicos necesarios para la producción de fentanilo, un opioide sintético. El servicio de inteligencia recopiló información sobre estos individuos, bloqueó sus canales de comunicación y limitó significativamente sus capacidades operativas. Esto ayudó a reducir el flujo de sustancias peligrosas que llegan a las calles canadienses.

El segundo eje importante fue la lucha contra un grupo extremista extranjero. Este grupo utilizaba Internet para difundir una ideología violenta y reclutar nuevos miembros, incluidos canadienses. Al analizar las señales de dispositivos electrónicos, el CSE identificó los puntos débiles del grupo. El ciberataque resultante dañó la reputación de los extremistas y limitó su capacidad para atraer nuevos reclutas.

Golpe a las bandas de ransomware

La tercera gran operación tuvo como objetivo un grupo de hackers que operaba bajo el modelo de «Ransomware-as-a-Service». Este grupo alquilaba su infraestructura a otros ciberdelincuentes y lanzó ataques contra los sectores de salud, transporte y negocios de Canadá. El servicio de inteligencia no solo neutralizó los servidores del grupo, sino que también eliminó todos los datos que contenían.

Además, la agencia impuso restricciones técnicas simultáneas a las 10 bandas de ransomware más grandes consideradas las más peligrosas para Canadá. Tales medidas tienen como objetivo aumentar el costo de los ataques para los ciberdelincuentes y destruir sus fuentes de ingresos. El informe no especifica en qué países tienen su sede estos grupos.

TechCrunch y otras publicaciones internacionales señalan que es raro que las agencias de inteligencia informen sobre sus propias ciberoperaciones. Por lo general, dicha información se mantiene en secreto para no revelar los métodos y técnicas utilizados. Sin embargo, en los últimos años, estructuras como el Cyber Command de EE. UU. han comenzado a anunciar más abiertamente estrategias de «ataque preventivo» para evitar ciberataques.

Este informe confirma una vez más que, en el mundo moderno, la seguridad nacional no consiste solo en proteger las fronteras, sino en neutralizar las amenazas en la red global. Países como Canadá ya no se limitan a defenderse en el ciberespacio, sino que utilizan tácticas de contraataque activas contra los agresores.