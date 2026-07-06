Los líderes del Arsenal se perderán el inicio de temporada: Saka y Rice fuera

El Arsenal, actual campeón de la Premier League inglesa, comienza su preparación para la temporada 2026-27 con graves problemas de plantilla. Se ha confirmado oficialmente que las estrellas del club londinense, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze, se perderán los primeros partidos amistosos de la nueva temporada. Esto se debe a la exitosa participación de la selección de Inglaterra en el Mundial de Norteamérica. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el medio Football London, debido a que los pupilos de Mikel Arteta lograron el pase a los cuartos de final, el periodo de descanso obligatorio para los jugadores coincide con las fechas de la pretemporada del club. De acuerdo con el reglamento interno, cada jugador que participe en torneos internacionales tiene derecho a al menos tres semanas de descanso tras finalizar la competición.

Lesiones y proceso de recuperación

Un factor que complica aún más la situación es que los líderes del Arsenal no solo luchan contra el cansancio, sino también contra diversas lesiones. En particular, Bukayo Saka sigue ayudando a la selección a pesar de problemas en el tendón de Aquiles. El centrocampista Declan Rice, como señaló el seleccionador inglés Thomas Tuchel, está jugando con fuertes dolores relacionados con los nervios de la rodilla.

La selección de Inglaterra derrotó a Brasil en los cuartos de final, registrando una de las victorias más abultadas de la historia del país. Ahora se enfrentarán a Noruega el sábado. Si los ingleses llegan a semifinales, la fecha de regreso de los jugadores del Arsenal se retrasará aún más. Esto representa una pérdida seria para el club londinense que busca defender su título.

Cambios en los planes de pretemporada

El Arsenal comenzará su etapa de preparación estival el 1 de agosto con un partido contra el Girona. Es seguro que los cuatro futbolistas mencionados anteriormente no participarán en este encuentro. Asimismo, según Goal.com, si Inglaterra llega a semifinales, Saka, Rice, Eze y Madueke también se perderán el segundo amistoso contra el Real Betis, que tendrá lugar el 5 de agosto en Dublín.

Esta situación obliga a Mikel Arteta a reconsiderar la estrategia de preparación previa a la temporada. Aunque estrellas como el capitán Martin Odegaard estén disponibles, el hecho de que casi la mitad del equipo titular se pierda una parte importante de los entrenamientos podría dificultar la formación de los esquemas tácticos. No obstante, la directiva del club considera la salud de los jugadores como una prioridad.