El gigante tecnológico surcoreano Samsung podría cerrar el segundo trimestre de este año con resultados financieros inesperados. Según un nuevo informe de los analistas de Meritz Securities, se estima que la división Samsung MX, responsable de la producción de smartphones, registrará pérdidas trimestrales por primera vez en su historia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos analíticos, la división MX sufrió una pérdida operativa de aproximadamente 1 billón de wones (unos 740 millones de dólares) al cierre del segundo trimestre. Esta es una situación sin precedentes para Samsung desde la consolidación del mercado de smartphones. Habitualmente, el segmento de dispositivos móviles de la compañía ha sido uno de los principales motores de los ingresos totales.

Causas de la crisis y situación en otras divisiones

Según Ixbt.com, no solo la división de smartphones, sino también los departamentos de equipos de red y electrodomésticos podrían registrar pérdidas este trimestre. La situación económica global, el aumento de los precios de los componentes y los cambios en la demanda de los consumidores podrían ser las causas de estos resultados negativos.

Aunque la marca Samsung mantiene una posición de liderazgo en el mercado de Uzbekistán, la intensificación de la competencia global y el aumento de los gastos de marketing están presionando los ingresos de la compañía. Especialmente, resulta cada vez más difícil mantener el equilibrio entre los modelos insignia y los dispositivos de gama media.

El negocio de semiconductores como salvavidas

A pesar de las pérdidas en la división móvil, se espera que la corporación Samsung obtenga un beneficio global muy elevado. Esto se debe al enorme éxito de la compañía en el negocio de fabricación de semiconductores (chips). Los analistas estiman el beneficio operativo en esta área en torno a los 112 billones de wones.

De este modo, gracias a su modelo de negocio diversificado, Samsung logra compensar el fracaso temporal en el mercado de smartphones a través de las ventas de chips. Esta situación demuestra una vez más la estabilidad de la compañía dentro del ecosistema tecnológico.

Por el momento, Samsung no ha emitido una respuesta oficial a estos análisis. Una vez que se publique el informe trimestral final, se podrán extraer conclusiones más precisas sobre la situación real y la estrategia futura de la división móvil. Los expertos esperan que las ventas de nuevos smartphones plegables en la segunda mitad del año ayuden a mejorar la situación.