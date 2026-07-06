Un error en Windows 11 hace que un solo archivo crezca hasta 500 GB

Microsoft ha reconocido oficialmente la existencia de un error crítico en el sistema operativo Windows 11. Debido a este fallo, un archivo del sistema puede crecer de forma incontrolada y ocupar cientos de gigabytes de espacio en el disco duro. Esta situación está causando problemas inesperados a los usuarios, ya que el llenado de la memoria del sistema afecta negativamente a la velocidad general del equipo. Así lo informa Ixbt.com informa .

El problema está directamente relacionado con el archivo llamado CapabilityAccessManager.db-wal . Este archivo es parte del componente Capability Access Manager, encargado de gestionar los permisos de acceso de las aplicaciones a funciones como el micrófono, la cámara, la geolocalización y la grabación de pantalla. En condiciones normales, este archivo de registro no debería superar unos pocos megabytes, pero un error en el sistema provoca que alcance un tamaño gigantesco.

Según el medio Windows Latest, basándose en las quejas de los usuarios, en algunos casos el tamaño de este archivo ha superado los 70, 110, 200 e incluso 500 GB. Lo peor es que Windows 11 no advierte al usuario de que la memoria se está llenando. Las herramientas de diagnóstico integradas simplemente muestran que el espacio está ocupado por la sección "Sistema y archivos reservados", pero no revelan qué archivo es el responsable.

Solución al problema y actualizaciones

Los expertos de Microsoft han trabajado para solucionar este error. Se ha informado que la solución al problema se incluyó en la actualización opcional lanzada en junio con el número. Este paquete tiene como objetivo garantizar la estabilidad del sistema y detener las anomalías relacionadas con la memoria.

Para la mayoría de los usuarios, este parche se instalará automáticamente. Según el plan de la empresa, se espera que este error se resuelva por completo con el paquete de actualizaciones tradicional "Patch Tuesday" que se lanzará a mediados de julio. Hasta entonces, se recomienda a los usuarios que comprueben las actualizaciones del sistema.

Esta información también es relevante para los usuarios, ya que el sistema operativo Windows 11 está muy extendido. Si su disco C: se está llenando de forma inexplicable, esto podría estar relacionado con el error mencionado anteriormente. En tal situación, actualizar el sistema a la última versión es la solución más adecuada.

El gigante tecnológico señala que es natural que este tipo de errores ocurran en sistemas operativos modernos y complejos, pero que es importante identificarlos y resolverlos a tiempo por razones de seguridad y comodidad. No se recomienda a los usuarios eliminar archivos del sistema mediante programas de terceros, ya que esto podría dañar el funcionamiento de Windows.