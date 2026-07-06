WhatsApp comienza a reservar nombres de usuario: ahora es posible ocultar el número

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WhatsApp comienza a reservar nombres de usuario: ahora es posible ocultar el número

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, ha comenzado a implementar una función muy esperada para sus más de 3 mil millones de usuarios: la reserva de nombres de usuario (username) personales. Se espera que la introducción de este sistema eleve la seguridad de la plataforma y la protección de los datos personales a un nuevo nivel. Así lo informa Techcrunch.com señala .

La principal ventaja de esta nueva función es que los usuarios ya no tendrán que revelar su número de teléfono al compartir sus contactos. Esta es una opción muy conveniente, especialmente para quienes priorizan la privacidad de sus datos personales y para los emprendedores que se comunican con clientes. Ahora, bastará con proporcionar un nombre de usuario único para iniciar una conversación.

¿Cómo se reserva y cambia un nombre de usuario?

Actualmente, WhatsApp está implementando esta función de forma gradual. Los usuarios pueden reservar el nombre que prefieran desde ahora, aunque el despliegue completo está previsto para finales de este año. Si tienes una cuenta de Facebook o Instagram, puedes reservar tu nombre de usuario existente en esas redes para WhatsApp.

Para establecer un nombre de usuario, debes acceder al menú de configuración y seleccionar la sección correspondiente. Si el nombre elegido no te convence más tarde, existe la posibilidad de editarlo o eliminarlo por completo mediante el botón de edición. Cabe destacar que WhatsApp reserva automáticamente los nombres de personalidades públicas y grandes organizaciones para evitar que sean suplantados por terceros.

Medidas adicionales de seguridad y privacidad

WhatsApp no solo ofrece el sistema de nombre de usuario, sino también una capa de protección adicional. Los usuarios podrán limitar el círculo de personas que pueden escribirles. En particular, se podrá exigir a los desconocidos que deseen contactar a alguien a través de su nombre de usuario que introduzcan un código PIN especial de cuatro dígitos.

Este sistema de código PIN evita que personas ajenas te envíen mensajes sin tu autorización. Los usuarios podrán cambiar este código o crear uno nuevo en cualquier momento. Esta función desempeña un papel importante en la protección contra el spam y las comunicaciones no deseadas.

El nuevo sistema estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. Actualmente, el proceso de reserva de nombres sirve principalmente para evitar la duplicidad y permitir a los usuarios mantener su marca personal. Los usuarios pueden aprovechar esta oportunidad manteniendo su aplicación actualizada.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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