Es el turno de batir el récord de Roger Milla: ¿cuándo se retirarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?

Las dos grandes leyendas del mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, siguen sorprendiendo a todos al mantener un nivel de juego de élite a pesar del paso de los años. La leyenda del fútbol camerunés, Roger Milla, compartió sus opiniones sobre la longeva carrera de estas estrellas. Destaca que, aunque jugar hasta los 50 años parece imposible, estos dos futbolistas son capaces de batir su récord histórico en la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com .

Como dato, Roger Milla tenía 42 años y 39 días cuando marcó un gol contra Rusia en la Copa del Mundo de 1994. Hasta la fecha, sigue siendo el goleador de mayor edad en la historia de los mundiales. Si Cristiano Ronaldo (41 años) y Lionel Messi (39 años) participan en los torneos de 2026 y posiblemente en 2030, podrían borrar este resultado de las páginas de la historia.

La superioridad de la experiencia y la técnica

En una entrevista con el diario A Bola, Milla también abordó las críticas sobre la condición física de las estrellas modernas. Aunque muchos dicen que ya no corren tanto como antes, el exdelantero camerunés no considera esto una desventaja. En su opinión, correr menos y marcar más goles es una señal de verdadera maestría.

«Admiro lo que hacen. ¡Me quito el sombrero ante Messi y Ronaldo! La gente dice que ya no corren, pero un jugador que sigue marcando goles sin correr merece aún más elogios. Lo más importante es que todavía pueden decidir el destino de un partido. Eso no está al alcance de todos los jugadores», afirma Roger Milla.

Milla explicó que la superioridad de los jugadores experimentados en el campo reside en su inteligencia táctica. Con la edad, la velocidad puede disminuir, pero la técnica con el balón y la capacidad de posicionamiento solo se perfeccionan. Según él, un jugador veterano sabe mejor que los jóvenes dónde pararse y cómo recibir el balón para superar a su rival.

Planes futuros y nuevas metas

Actualmente, Lionel Messi ha logrado marcar 7 goles en Copas del Mundo y su participación en el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, es casi segura. Cristiano Ronaldo, por su parte, sigue siendo una fuerza clave de la selección de Portugal gracias a su estado físico. Si llegan a jugar en el campeonato de 2030, podrían establecer récords absolutos en la historia del fútbol.

Aunque jugar a nivel profesional hasta los 50 años está lejos de la realidad, Milla señaló que la permanencia de jugadores mayores de 40 años en la élite se está convirtiendo en una nueva norma. Esto permite a los aficionados seguir viendo a sus héroes favoritos en los grandes estadios durante unos años más.