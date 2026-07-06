Microsoft anuncia nuevos recortes: cerca de 5 000 empleados despedidos

El gigante tecnológico Microsoft ha anunciado el despido de cerca de 4 800 empleados como parte de la optimización de su fuerza laboral global. Esto representa aproximadamente el 2,1 % de la plantilla total de la compañía. Esta decisión, tomada en un momento en que la inteligencia artificial (AI) se desarrolla rápidamente y amenaza los empleos tradicionales, genera diversas preocupaciones en el público. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según un memorando interno distribuido por la empresa, los recortes afectarán principalmente a la división de juegos Xbox y a las áreas de ventas comerciales (commercial sales). La dirección de Microsoft justificó este paso citando la coyuntura del mercado y el cambio drástico en las necesidades de los clientes. Amy Coleman, directora de recursos humanos de la compañía, destacó en un mensaje a los empleados que, dado que el mundo está cambiando, el negocio también debe transformarse.

Inteligencia artificial y transformación del empleo

La cuestión principal que interesa a muchos es la relación de estos recortes con la inteligencia artificial. Aunque Amy Coleman afirmó en su declaración que la AI no está reemplazando directamente a los empleados, reconoció que la tecnología está cambiando fundamentalmente la forma de trabajar. Según ella, parte de las tareas diarias ahora pueden automatizarse, lo que requiere que los empleados adquieran nuevas habilidades y se adapten constantemente.

Según los expertos, este movimiento de Microsoft está en línea con su nueva dirección estratégica: la creación de la división Frontier Company. Esta nueva estructura se especializa en la implementación de soluciones de AI para clientes corporativos, con una inversión de 2 500 millones de dólares. Esto confirma una tendencia general en el sector tecnológico: las empresas están destinando los fondos ahorrados mediante la reducción de personal a la infraestructura de inteligencia artificial.

Cambios en las divisiones de Xbox e ingeniería

Los recortes en la división Xbox han puesto de manifiesto una vez más la compleja situación en la industria del juego. La empresa declaró que está reestructurando el negocio para lograr el éxito a largo plazo. No solo los equipos de ventas, sino también los de ingeniería están revisando sus estructuras y prioridades para adaptarse a las necesidades de los clientes y a las innovaciones futuras.

Decisiones de grandes corporaciones como Microsoft son una señal importante para los mercados en desarrollo. La transformación tecnológica global exige ahora que los profesionales locales de IT no solo sepan programar, sino que utilicen eficazmente las herramientas de inteligencia artificial. Los recortes en el sector indican que la competencia en el mundo tecnológico se intensificará aún más.

En general, los últimos pasos de Microsoft son un movimiento firme hacia la transformación de la empresa, pasando de ser un desarrollador de software tradicional a un ecosistema basado totalmente en la inteligencia artificial. Aunque esto ha dejado a miles de personas sin empleo, la dirección de la corporación deja claro que las empresas que no se adapten a los cambios quedarán fuera del mercado.