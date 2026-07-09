El conflicto entre Elon Musk y la SEC llega a su fin: un juez confirma una multa de 1,5 millones de dólares

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El conflicto entre Elon Musk y la SEC llega a su fin: un juez confirma una multa de 1,5 millones de dólares

Un tribunal federal estadounidense ha aprobado un acuerdo que pone fin a una disputa legal de varios años entre el multimillonario Elon Musk y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Según Bloomberg, la jueza Sparkle Sooknanan firmó la decisión de imponer una multa de 1,5 millones de dólares al empresario. Aunque la jueza expresó serias dudas sobre la equidad de este acuerdo, finalmente aceptó el compromiso entre las partes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Este caso judicial está relacionado con el proceso de adquisición de la red social Twitter (ahora X) por parte de Elon Musk. Según la SEC, cuando el multimillonario comenzó a comprar acciones de la empresa en 2022, no reveló públicamente el aumento de su participación dentro de los plazos legales establecidos. Esta situación había causado descontento entre los inversores y los participantes del mercado.

Grandes ahorros y multa pequeña

Según los cálculos de los expertos de la SEC, Elon Musk ahorró aproximadamente 150 millones de dólares al no declarar su participación a tiempo. Por ello, la multa de 1,5 millones de dólares impuesta por el tribunal generó interrogantes. La jueza Sooknanan señaló en su opinión que esta suma es extremadamente baja en comparación con los beneficios obtenidos por Musk.

La jueza también analizó si este acuerdo llegaba al nivel de una burla hacia el poder judicial. Según ella, las facultades del tribunal se limitan a verificar si el acuerdo cumple con los estándares mínimos de equidad. Aunque mencionó tener «serias dudas», declaró que no encontró fundamentos legales suficientes para rechazar el acuerdo.

Contexto político y cuestión de privilegios

El proceso judicial también ha estado rodeado de discusiones políticas. Es sabido que Elon Musk apoyó y financió activamente la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. La jueza Sooknanan había planteado anteriormente la cuestión de si la nueva administración podría estar otorgando un «trato especial» a Musk.

Según los términos del acuerdo, la multa de 1,5 millones de dólares será pagada por un fideicomiso a nombre de Elon Musk. Un aspecto importante es que, al realizar este pago, el multimillonario no admite oficialmente su culpabilidad. Esta es una de las prácticas estándar utilizadas en el sistema legal de EE. UU. para resolver grandes disputas corporativas.

Esta decisión significa la eliminación de un nuevo obstáculo legal para Elon Musk. Como el hombre más rico del mundo, sigue dirigiendo sus proyectos como Tesla, SpaceX y X, aunque sus relaciones con la SEC siguen siendo complejas. Este acuerdo ha demostrado una vez más el equilibrio entre el mundo de la tecnología y los reguladores del mercado financiero.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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