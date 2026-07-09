Nandan Nilekani deja la dirección de Fundamentum: 200 millones de dólares para un nuevo fondo

Nandan Nilekani, cofundador del gigante tecnológico indio Infosys y arquitecto de la infraestructura digital del país, deja su cargo de socio general (GP) en Fundamentum Partnership, la firma de capital de riesgo que cofundó. Este cambio inesperado se produce mientras la empresa lanza su tercer fondo de 200 millones de dólares. Según TechCrunch, aunque Nilekani se retira de la gestión activa, seguirá siendo el mayor inversor del fondo. Así lo informa Techcrunch.com .

A sus 71 años, Nandan Nilekani es una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico de la India. No solo fundó Infosys, sino que también fue el impulsor de la creación de Aadhaar, el sistema de identificación biométrica más grande del mundo, así como de la red UPI para pagos en tiempo real. Se espera que su nuevo estatus en Fundamentum se centre ahora más en la consultoría y el mentorazgo.

Cambios estratégicos y nuevos objetivos

Sanjeev Aggarwal, cofundador de Fundamentum, destaca que la salida de Nilekani es una formalidad y que seguirá siendo una parte integral de la empresa. Como parte del tercer fondo, continuará brindando orientación estratégica a los fundadores de las empresas de la cartera y apoyando a los equipos. Este cambio también está relacionado con la expansión de la dirección de la empresa y la apertura de camino a una nueva generación de inversores.

El recién creado fondo Fund III se centrará principalmente en las siguientes áreas:

Tecnologías de consumo (Consumer Tech);

Proyectos Fintech;

Productos de inteligencia artificial (AI);

Startups en serie B y etapas posteriores.

El fondo planea apoyar entre 8 y 10 startups, con una inversión promedio prevista de unos 10,5 millones de dólares por proyecto. El proceso de recaudación de fondos ha comenzado y se espera que finalice en los próximos 12 a 18 meses. Curiosamente, la mitad del capital del fondo provendrá de inversores internacionales, mientras que la otra mitad será atraída por instituciones locales y family offices de la India.

Nuevas tendencias en el mercado de capital de riesgo

Este paso de Fundamentum demuestra la evolución del ecosistema de capital de riesgo en la India. Si hace una década los fondos del país dependían principalmente del capital extranjero, hoy en día la participación de los inversores locales ha aumentado significativamente. Se espera que Nilekani realice la mayor inversión de su historia personal en este fondo, lo que subraya su confianza en el mercado de startups indio.

Como referencia, Fundamentum ha invertido hasta ahora en proyectos exitosos como la plataforma de venta de coches Spinny, la farmacia online PharmEasy y el servicio de audiolibros Kuku FM. Con este nuevo fondo, la empresa pretende dar un impulso aún más fuerte al desarrollo de la economía digital de la India. Se espera que la combinación de la experiencia de Nilekani y el entusiasmo del nuevo equipo dé los resultados esperados.