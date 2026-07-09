Character.AI entra en el mercado de los microdramas: los espectadores ahora conversan con los personajes

Character.AI, uno de los líderes en el campo de los chatbots basados en IA, ha dado un paso revolucionario en el mercado del entretenimiento. La compañía anunció el lanzamiento de su propia plataforma de microdramas, que permite a los usuarios no solo ver series cortas, sino también interactuar directamente con sus personajes. Esta innovación marca una nueva era en la intersección de la IA y la cinematografía digital. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, gigantes como TikTok, Instagram y Amazon Prime compiten activamente en el sector de los microdramas. Sin embargo, Character.AI ha aportado un giro único a este género utilizando su tecnología central. Según TechCrunch, los usuarios mayores de 18 años pueden hacer preguntas a los personajes de las series, conversar con ellos e incluso participar en juegos de rol que alteran el curso de la trama.

Proyectos iniciales y diversidad de géneros

La startup comienza sus actividades con tres microdramas de diferentes géneros: una serie romántica titulada "Last Summer", una película de terror "The Nighttime Game" y un drama de supervivencia al estilo de "Hunger Games" llamado "Eden Fall". Todos estos proyectos han sido creados con la ayuda de la IA, y la empresa tiene como objetivo permitir que los usuarios creen su propio contenido en el futuro.

Los representantes de Character.AI señalan que, en esta etapa, el equipo creativo de la empresa está dando forma al proceso de trabajo y estudiando las demandas del público. Posteriormente, se proporcionarán herramientas especiales a los usuarios basadas en estas experiencias. Esto permitirá a cada persona preparar series para una audiencia global basadas en sus propios personajes y tramas originales.

Nuevas funciones y ecosistema de entretenimiento

Esto es parte de la estrategia de entretenimiento que la empresa ha estado implementando desde el año pasado. Anteriormente, la startup presentó la herramienta Lorebook, a través de la cual los usuarios pueden crear información sobre el mundo en el que se basan los personajes. Además, la función Books permitió la posibilidad de integrarse en obras de literatura clásica o interpretar el papel de un personaje de la obra.

La compañía también está probando una plataforma de creación de series de audio llamada c.ai FM y la función c.ai Reads destinada a la escritura de ficción. Actualmente, el servicio c.ai FM está abierto a un número limitado de usuarios y escritores profesionales dentro del programa c.ai Labs. Con estas herramientas, se prevé la creación de dramas de audio y texto totalmente automatizados en el futuro.

Según los datos analíticos de Sensor Tower, el interés de los usuarios por la plataforma Character.AI sigue creciendo constantemente. En particular, en el primer semestre de 2024, los usuarios pasaron un promedio de más de 950 minutos al mes en este servicio. Se espera que el nuevo formato de microdramas aumente estas cifras y convierta la plataforma de un simple chatbot en un centro de entretenimiento completo.