Rosatom presenta la plataforma Kognitron para la creación de agentes de inteligencia artificial

La corporación estatal rusa Rosatom ha anunciado un nuevo paso en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). Desarrollada por los expertos de la compañía, Kognitron es una plataforma diseñada para crear, entrenar e implementar asistentes inteligentes y agentes de IA en entornos corporativos. Se espera que esta tecnología sea una herramienta clave para automatizar procesos de trabajo y acelerar la toma de decisiones en grandes empresas industriales. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

La singularidad de la plataforma Kognitron radica en que puede trabajar no solo con datos de texto, sino también con imágenes, audio y materiales de video. El sistema permite adaptar grandes modelos de lenguaje (LLM) a tareas corporativas específicas. Lo más importante es que este proceso de adaptación puede ser realizado directamente por expertos del sector, sin la ayuda de programadores. Esto facilita significativamente la integración de la tecnología en los procesos de negocio.

Un asistente digital para expertos del sector

La nueva plataforma permite crear asistentes de IA especializados para empleados de diversas áreas. En particular, abogados, ingenieros, gerentes de compras y especialistas en control de calidad pueden utilizar la ayuda de Kognitron en sus actividades. El sistema ayuda a reducir los errores humanos al analizar grandes volúmenes de documentos, buscar requisitos normativos y verificar documentación técnica.

La plataforma se integra con la base de datos corporativa de Rosatom. Allí se utiliza para la búsqueda inteligente de información sobre precios y el análisis de productos adquiridos previamente. Este enfoque ayuda a aumentar la eficiencia económica de la corporación y a distribuir los recursos correctamente.

Papel en la seguridad industrial y el diseño

En un sector que requiere una alta responsabilidad como la energía nuclear, se prevé que Kognitron se utilice en el diseño de instalaciones técnicas y el análisis de riesgos. El sistema tiene la capacidad de monitorear procesos técnicos complejos y proporcionar consejos en tiempo real a los empleados durante la explotación de las instalaciones. Esto eleva el nivel de seguridad a una nueva etapa.

Según los expertos, la aparición de tales plataformas es no solo una innovación tecnológica para los gigantes industriales, sino también una necesidad estratégica. Con la ayuda de Kognitron, se pueden realizar eficazmente las siguientes tareas:

Procesamiento rápido de grandes volúmenes de documentos técnicos y legales;

Detección automática de errores en documentos de proyectos;

Análisis de la coyuntura de precios en los procesos de compra;

Provisión de soporte técnico inteligente para clientes y empleados.

En general, la plataforma Kognitron tiene como objetivo acelerar la transformación digital en la industria nuclear rusa. En el futuro, es probable que este sistema se ofrezca no solo para necesidades internas, sino también como una solución universal para otros grandes sectores industriales.